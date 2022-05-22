Мужчин расстреливали, а женщин насиловали: преступления оккупантов в Берестянке

Поселок Берестянка в Киевской области российские войска держали в оккупации более двух недель. С тех пор прошло почти три месяца, однако люди до сих пор не могут вернуться в свою привычную жизнь.

Вражеских ракет и обломков здесь осталось немало – чуть ли не на каждом дворе несколько штук. Местные жители стягивают их отовсюду, чтобы потом передать правоохранителям, как неопровержимые доказательства зверств российских захватчиков.

Для жителей каждый день в оккупации казался настоящим адом. Людей выгоняли на улицу, разграбили их дома, забирали автомобили. Вещи, которые не интересовали как ценности, просто портили или жгли, словно российские солдаты хотели намеренно продемонстрировать свою бешеную “отмороженность”.

– Все новое. Почти все вынесли, телевизоры розбили. Электротехнику тоже забрали то, что им понравилось. На машине катались, видимо, до того момента, пока бензин не кончился. Потом просто избили, – рассказал ограбленный оккупантами Игорь.

Но на четвертый день оккупации российским военным таких развлечений стало мало. И тогда двое солдат вместе с командиром, будучи пьяными, решили развлечься с местными женщинами. Девушек вытаскивали из домов, а мужчин, пытавшихся спрятать своих жен, просто расстреливали. Так Зоя потеряла зятя и едва не осталась без самого ценного – своей дочери.

– Говорит, мол, жену не пущу. И они в него стреляют. Криминалисты приезжали. Пуля пробила вверх железную крышу. И он упал, – рассказала мать изнасилованной женщины Зоя, потерявшая своего зятя.

Застрелив Александра, российские солдаты вытащили его жену Наталью и забрали ее с собой. Она была уже второй их жертвой. Викторию, на виду которой расстреляли Александра, российские военные схватили еще раньше.

– И они повели их насиловать с автоматами. Вика рассказывала, мол, так держит. Я же видела, говорит, как они Сашку вашего застрелили. Вот такое насилие у нас было над людьми, – рассказала мать изнасилованной женщины Зоя.

Наталья вернулась домой только на следующий день, а вот Виктории удалось убежать в ту же ночь. Женщина сразу примчалась к своему соседу, ведь до смерти боялась, что дома ее могли ждать уже другие солдаты.

— Стук в окно. Ну вы представьте, у нас оккупанты и кто-то ночью стучит в окно. Я вышел на веранду, как говорится, своего голоса не узнаю, спрашиваю, кто там. Слышу: дядя Витя, впустите меня, мне очень страшно, – рассказал житель Виктор, который прятал соседскую семью от российских солдат.

Виктория дрожала от страха. В глазах женщины были только боль и пустота. Она рассказывала соседу обо всех пережитых зверствах, умоляла о приюте для нее и ее мужа. Женщина была уверена, что когда российские солдаты их найдут, тогда точно не оставят в живых и застрелят.

– Их трясет, их колотит просто. Дядя Витя, нам очень страшно, можно ли мы у вас поживем? Ну, вы знаете, в такой ситуации я не знаю, кто бы сказал, что нет, нельзя. Хотя риск был. Если бы трое, а особенно тот, что Вику насиловал, еще раз захотел, то пошел ее искать к ним в хату. А потом по всем домам, но хорошо, что этого не произошло, его не было, — рассказал сосед семьи Виктор.

Супруги прятались у Виктора, пока оккупантов не выбили украинские военные. Теперь здесь уже несколько недель тихо. О российских солдатах напоминает, казалось бы, только их разбитая и сожженная техника. Но это только на первый взгляд. Это просто то, что непременно бросается в глаза приезжим.

А вот то, что сразу не заметно — отсутствие женщин на улицах в Берестянке и соседних селах, потому что они до сих пор живут в плену страха. Настоящие упоминания о зверствах вражеских солдат – не извне, а внутри. Они находятся в каждой душе и каждом измученном страданиями женском сердце.

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