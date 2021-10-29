Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество больных коронавирусом непрерывно растет, сохраняется и высокая смертность; усиление атак русских боевиков на передовой; модульные городки для переселенцев в Харькове выходят из строя; безопасный интернет для детей; подготовка к Хелоуину; путешествие по Мадейре.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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