Оккупант, сдавшийся в плен украинскому дрону, хочет вернуться в Россию

Руслан Анитин – русский военный, который 9 мая под Бахмутом сдался в плен украинскому дрону, хочет вернуться в Россию, хотя его однополчане стреляли ему в спину. В день, когда Путин устроил победобесие на Красной площади, 30-летний мобилизованный из Псковской области без соответствующего вооружения и подготовки метался по окопу, надеясь спастись от украинского дрона.

Двое таких же, как он, русских военных покончили с собой, ведь командование не собиралось их, тяжелораненых, эвакуировать. Анитин попросил у украинского дрона пощады и оператор решил сохранить ему жизнь.

Сейчас Анитин в Харькове, ожидает возможного обмена – накормленный, вылеченный, благодарит украинских военных за спасение.

— Они бы могли просто не заморачиваться с этим всем, расстрелять меня на подходе, чтобы со мной не возиться. Но, тем не менее, они все-таки взяли на себя обременение, груз в виде меня, – говорит пленный Руслан Анитин.

Анитин, пришедший в Украину убивать, был ошеломлен, что его не избивают, не пытают, как запугивали российские командиры, а вывозят с поля боя вместе со своими.

Руслан Анитин – из Идрицы, Псковской области. Несмотря на самые большие залежи газа, Россия поселок не газифицировала. Колония строгого режима – единственное работающее предприятие. Руслан там был смотрителем. Осенью 2022 года попал на фронт – сначала под Сватово. Утверждает, что не убивал, а только рыл окопы. В мае 2023 года бросили под Бахмут. И там уже зеки командовали им – мобилизованных российской армии подчинили ЧВК Вагнер.

— Вагнеровцы сказали: Выполняйте приказ. В случае невыполнения нас бы «обнулили». Невыполнение приказа или отступление с позиций – расстрел, – вспоминает Анитин.

9 мая утром вагнеровец отвел Анитина и еще двух мобилизованных на позиции – до окопов украинских военных оставалось метров 150. Дал приказ продержаться неделю, а сам сбежал. Совсем скоро Анитин понял: повезет, если продержится хотя бы несколько часов – окоп усеян трупами вагнеровцев, украинские военные накрывают непрерывно, а у них только автоматы Калашникова. Мужчина не раз пытался выйти на связь с командованием и попросить помощь, однако понял: они – пушечное мясо, их бросили на смерть.

У оккупанта был единственный шанс остаться живым – сдаться в плен, – рассказывает командир роты 92 бригады Юрий Федоренко, разведчики которой руководили дронами. Началась операция по выводу оккупанта на позиции ВСУ. Когда разведчики дронами указывали Анитину путь, свои же открыли по нему огонь – из артиллерии и автоматов. Чтобы Анитина не убили свои же, украинским военным пришлось прикрывать его – атаковать позиции россиян дронами и артиллерией.

Анитин уклоняется от ответа на вопрос, какова цель войны и почему россияне не сопротивляются. Но, несмотря на то, что соотечественники стреляли ему в спину, а командование бросило на гибель – хочет вернуться домой. Но не на войну.

— После всех событий, в которых я побывал, я ни в коем случае не вернусь. Ни в коем случае не вернусь на войну! – уверяет пленный.

Но какие бы намерения ни были у оккупанта, Украина всегда соблюдает правила взятия в плен и не убивает тех, кто складывает оружие, – говорят в 92 бригаде. Это подтверждает видео по обменам: Украина возвращает домой откормленных и вылеченных россиян, а те же – обменивают украинцев, искалеченных морально и физически.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.