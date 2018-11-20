Spice Girls объединяется, но не полным составом. Первый тур после 20-летнего молчания

Почти после 20-летнего молчания, один из самых популярных групп 90-х – Spice Girls объединяется. Девушки уже летом отправляются в тур по Великобритании. Правда, не в полном составе, Виктория Бекхэм не захотела возвращаться на сцену. Впрочем, в группе уверяют – никаких конфликтов.

Легендарные Spice Girls снова на сцене. Звездная группа объединяется и отправляется в тур.

Spice Girls получили огромную популярность во второй половине 90-х. Это была первая и самая успешная девичья группа. Пятерка британок задавали стиль и настроение далеко за пределами своей страны.

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В Spice Girls не будет хватать Виктории Бекхэм. Бывшая участница и дизайнер категорично отказалась выступать, но поддерживает подруг в соцсетях.

Первый тур Spice Girls в новом составе начнется 1 июня 2019-го в Манчестере и завершится на лондонском стадионе Уэмбли – 15 июня. Уже известно, что каждая участница группы заработает почти 3 млн. долларов.

К слову, Spice Girls едут в мировое турне – СМИ.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 10:50



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