На Харківському шосе, 19 у Києві любитель екстриму повис на ліхтарному стовпі після невдалого стрибка з парашутом з даху 30-поверхового будинку.

Курйозний випадок з 36-річним киянином стався 19 березня близько 23.00.

Під час польоту чоловік зачепився парашутом за стовп і повис на ньому.

Знімати любителя гострих відчуттів довелося рятувальникам.

Він розповів, що займається парашутним спортом, але цього разу не розрахував траєкторію.

На щастя, обійшлося без травм.

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До слова, у Швеції бейсджампер стрибнув з даху 78-метрового хмарочоса, але парашут не розкрився.