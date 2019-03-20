На Харківському шосе, 19 у Києві любитель екстриму повис на ліхтарному стовпі після невдалого стрибка з парашутом з даху 30-поверхового будинку.
Курйозний випадок з 36-річним киянином стався 19 березня близько 23.00.
Під час польоту чоловік зачепився парашутом за стовп і повис на ньому.
Знімати любителя гострих відчуттів довелося рятувальникам.
Він розповів, що займається парашутним спортом, але цього разу не розрахував траєкторію.
На щастя, обійшлося без травм.
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До слова, у Швеції бейсджампер стрибнув з даху 78-метрового хмарочоса, але парашут не розкрився.
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