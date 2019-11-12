Вночі на закритій станції метро в Харкові поліцейський відкрив стрілянину.

Близько 3.50 22-річний співробітник відділу в метрополітені відкрив стрілянину на станції метро Наукова в Харкові.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, оскільки метро було зачинене.

На місце прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група і психологи.

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Капрала, що стріляв, роззброїли і затримали. Зараз з’ясовуються всі обставини інциденту.

За фактом призначено службове розслідування. Про подію поінформовано територіальне управління ДБР в Полтаві.

Станція Наукова була закрита для обслуговування пасажирів близько 6.00 на вимогу поліції. У 7.05 робота була відновлена.

Нагадаємо, 7 листопада у Харкові закривали станції метро Центральний ринок, Спортивна та Університет через анонімне повідомлення про мінування.