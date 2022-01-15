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Дружина новачка Зорі Данченка загинула в жахливій ДТП біля Одеси

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ДТП з Вікторією Данченко

На трасі Одеса – Київ сьогодні, 14 січня, сталася смертельна дорожно-транспортна пригода. За даними ЗМІ, в аварії загинула дружина футболіста луганської Зорі Олега Данченка – Вікторія Данченко.

Автомобіль Mercedes, який потрапив в аварію, був зареєстрований на Олега Данченка, який донедавна захищав кольори грецького клубу АЕК. Молода жінка, яка керувала транспортним засобом, загинула на місці.

Рятувальникам, щоб вилучити тіло загиблої з авто довелося застосувати спецзасоби, адже жінку затисло у салоні авто. У регіональному відділі Нацполіції повідомили, що загиблій 27 років.

На власній сторінці в Instagram Вікторія зробила останній пост 14 січня. На знімку вона у білому одязі, в якому могла бути на момент ДТП. Принаймні на фото деблокування тіла помітно, що загибла в білих штанах зі схожим фасоном. Під її фото вже залишають сотні коментарів зі співчуттям з приводу смерті.

Вікторія Данченко

Вікторія та Олег уклали шлюб у липні 2020 року. Відомо, що дітей у подружжя не було.

Щодо Олега Данченка, то саме в цей день, 14 січня, луганська Зоря офіційно повідомила про підписання контракту про оренду гравця з правом викупу.

Данченко – вихованець запорізького Металурга. Він захищав кольори: Динамо (Хмельницький), Чорноморець (Одеса), Шахтар (Донецьк). Виступав також за інші клуби.

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