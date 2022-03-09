Президент Володимир Зеленський назвав обстріли російських військ пологового будинку в Маріуполі звірством та вкотре закликав НАТО негайно закрити небо України.
– Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність, – наголосив Зеленський.
Зеленський закликав НАТО допомогти зупинити вбивства мирних жителів України та закрити небо від російських нападів.
Обстріл пологового будинку в Маріуполі
Російсько-окупаційні війська скинули декілька бомб на пологовий будинок у Маріуполі. Руйнування будівлі колосальні.
Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточняється, багато малюків могли опинитися під завалами та загинути.