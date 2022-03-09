Президент Володимир Зеленський назвав обстріли російських військ пологового будинку в Маріуполі звірством та вкотре закликав НАТО негайно закрити небо України.

– Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність, – наголосив Зеленський.