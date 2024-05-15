Не розкрився парашут: на навчаннях загинув курсант Одеської військової академії

На базі одного з українських аеродромів під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом загинув курсант Одеської військової академії.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що за цим фактом розпочато досудове розслідування.

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Загибель курсанта під час навчання

Трагедія трапилася 14 травня 2024 року на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

– За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися, – повідомляє ДБР.

Зазначається, що 19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

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