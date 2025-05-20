Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Вікторія Васьковська, редакторка сайту

ДБР викрило схему переведення військових з передової за хабарі: затримано голову ВЛК

затримано голову ВЛК однієї із частин ДПСУ
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали полковника медичної служби, який очолював військово-лікарську комісію в одному з медзакладів Держприкордонслужби. Його підозрюють в організації схеми з переведення військовослужбовців у тилові підрозділи.

Затримано голову ВЛК прикордонної служби

За даними слідства, фігурант організував схему переведення військовослужбовців із зони бойових дій у тилові підрозділи за грошову винагороду.

Посадовець пропонував прикордонникам, які проходили військово-лікарську комісію, так звану допомогу з оформленням медичних документів. Зокрема, йшлося про визнання їх обмежено придатними до служби, надання відпустки за станом здоров’я або направлення на лікування, навіть якщо для цього не було медичних підстав.

Зараз дивляться

Фігурант встановлював вартість такої послуги залежно від стану здоров’я військових і складності справи – від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США.

Полковника було затримано під час отримання чергового хабаря. Під час обшуків у службових приміщеннях правоохоронці вилучили медичні документи, які підтверджували незаконні рішення щодо конкретних військових.

Викрито схему переведення військових з передової в тил
Фото: ДБР
Викрито схему переведення військових з передової в тил
Фото: ДБР
Викрито схему переведення військових з передової в тил
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Викрито схему переведення військових з передової в тил
Викрито схему переведення військових з передової в тил
Викрито схему переведення військових з передової в тил

У ДБР повідомили, що розслідування триває. Слідчі перевіряють інші можливі випадки та з’ясовують, чи були спільники серед членів медкомісії.

Організатору незаконної схеми повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Зазначається, що провадження відкрили на підставі матеріалів, наданих Головним відділом внутрішньої та власної безпеки Центр Держприкордонслужби.

Читайте також
За $8 тис. переводили військових до тилових підрозділів: ДБР викрило незаконну схему
Обшук ДБР

Джерело: ДБР
Війна в Україні, ДБР, Державне Бюро Розслідувань, Держприкордонслужба
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь