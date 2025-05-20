ДБР викрило схему переведення військових з передової за хабарі: затримано голову ВЛК

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали полковника медичної служби, який очолював військово-лікарську комісію в одному з медзакладів Держприкордонслужби. Його підозрюють в організації схеми з переведення військовослужбовців у тилові підрозділи.

Затримано голову ВЛК прикордонної служби

За даними слідства, фігурант організував схему переведення військовослужбовців із зони бойових дій у тилові підрозділи за грошову винагороду.

Посадовець пропонував прикордонникам, які проходили військово-лікарську комісію, так звану допомогу з оформленням медичних документів. Зокрема, йшлося про визнання їх обмежено придатними до служби, надання відпустки за станом здоров’я або направлення на лікування, навіть якщо для цього не було медичних підстав.

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Фігурант встановлював вартість такої послуги залежно від стану здоров’я військових і складності справи – від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США.

Полковника було затримано під час отримання чергового хабаря. Під час обшуків у службових приміщеннях правоохоронці вилучили медичні документи, які підтверджували незаконні рішення щодо конкретних військових.

У ДБР повідомили, що розслідування триває. Слідчі перевіряють інші можливі випадки та з’ясовують, чи були спільники серед членів медкомісії.

Організатору незаконної схеми повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Зазначається, що провадження відкрили на підставі матеріалів, наданих Головним відділом внутрішньої та власної безпеки Центр Держприкордонслужби.

Джерело : ДБР

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