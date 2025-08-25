У Смілі помер солдат, який вискочив із авто на шляху до навчального центру – ТЦК

Військовозобов’язаний, який 22 серпня на ходу вискочив з автомобіля під час перевезеня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП до навчального центру, 24 серпня помер у лікарні.

Про це повідомили в Черкаському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Загибель військовозобов’язаного у Смілі: подробиці від ТЦК

– 22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла військовозобов’язаний, солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого зазнав множинних травм, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

У ТЦК кажуть, що транспортний засіб негайно зупинили, надали чоловіку первинну медичну допомогу і викликали швидку.

– Одночасно прибув наряд поліції. Громадянина доставили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір Є. М. помер. Приносимо щирі співчуття родині загиблого, – додали у військкоматі.

Слідчими територіального підрозділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюються усі обставини події.

Черкаський обласний ТЦК всіляко сприяє проведенню слідства для встановлення причин та обставин, які призвели до трагічного випадку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.