Секс-символ 90-х Памела Андерсон розірвала стосунки зі своїм нареченим, футболістом збірної Франції Аділем Рамі.

Американська модель та секс-символ 90-х Памела Андерсон розірвала стосунки з футболістом збірної Франції та Олімпік Марселя Аділем Рамі.

Ініціатором розриву виступила американка, заявивши, що причиною такого рішення стали постійні зради Рамі.

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На своїй сторінці в Instagram Андерсон написала емоційний пост, в якому обізвала футболіста “монстром” та заявила, що боїться його.

— Останні два роки мого життя були суцільною брехнею. Мене обдурили, змусили повірити в “велику любов”. Він жив подвійним життям і всіх обманював. Як це можливо – контролювати розум і серце відразу двох жінок? Впевнена, що були й інші. Він монстр. Тепер я поїду з Франції. Він приходив до готелю, де я живу, але охорона його не пропустила. У мене є охоронець, тому що він лякає мене. Він багато разів робив мені боляче і погрожував, – написала Памела.

51-річна Андерсон і 33-річний Рамі почали зустрічатися в 2017 році. У 2018 року вони розходилися, але в березні цього року знову зійшлися. Рамі став чемпіоном світу у 2018 році в складі збірної Франції.

Раніше Памела Андерсон відвідала Джуліана Ассанжа у в’язниці.

Джерело: The Pamela Anderson Foundation