Секс-символ 90-х Памела Андерсон розірвала стосунки зі своїм нареченим, футболістом збірної Франції Аділем Рамі.
Американська модель та секс-символ 90-х Памела Андерсон розірвала стосунки з футболістом збірної Франції та Олімпік Марселя Аділем Рамі.
Ініціатором розриву виступила американка, заявивши, що причиною такого рішення стали постійні зради Рамі.
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На своїй сторінці в Instagram Андерсон написала емоційний пост, в якому обізвала футболіста “монстром” та заявила, що боїться його.
— Останні два роки мого життя були суцільною брехнею. Мене обдурили, змусили повірити в “велику любов”. Він жив подвійним життям і всіх обманював. Як це можливо – контролювати розум і серце відразу двох жінок? Впевнена, що були й інші. Він монстр. Тепер я поїду з Франції. Він приходив до готелю, де я живу, але охорона його не пропустила. У мене є охоронець, тому що він лякає мене. Він багато разів робив мені боляче і погрожував, – написала Памела.
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It’s hard to accept The last (more than) 2.years of my life have been a big lie. I was scammed, led to believe … we were in « big love »?. I’m devastated to find out in the last few days. That he was living a double life. He used to joke about other players who had girlfriends down the street in apartments close to their wives. He called those men monsters. ? But this is worse. He lied to all. How is it possible to control 2 women’s hearts and minds like this – I’m sure there were others. He is the monster. How could I have helped so many people @ndvhofficial and not be wise enough or able to help myself.
51-річна Андерсон і 33-річний Рамі почали зустрічатися в 2017 році. У 2018 року вони розходилися, але в березні цього року знову зійшлися. Рамі став чемпіоном світу у 2018 році в складі збірної Франції.
Раніше Памела Андерсон відвідала Джуліана Ассанжа у в’язниці.
Джерело: The Pamela Anderson Foundation