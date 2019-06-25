PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Він монстр! Памела Андерсон кинула чемпіона світу з футболу через зраду

Секс-символ 90-х Памела Андерсон розірвала стосунки зі своїм нареченим, футболістом збірної Франції Аділем Рамі.

Памела Андерсон

Американська модель та секс-символ 90-х Памела Андерсон розірвала стосунки з футболістом збірної Франції та Олімпік Марселя Аділем Рамі.

Ініціатором розриву виступила американка, заявивши, що причиною такого рішення стали постійні зради Рамі.

Читайте: Захисник збірної Франції знявся у романтичній фотосесії з Памелою Андерсон

На своїй сторінці в Instagram Андерсон написала емоційний пост, в якому обізвала футболіста “монстром” та заявила, що боїться його.

— Останні два роки мого життя були суцільною брехнею. Мене обдурили, змусили повірити в “велику любов”. Він жив подвійним життям і всіх обманював. Як це можливо – контролювати розум і серце відразу двох жінок? Впевнена, що були й інші. Він монстр. Тепер я поїду з Франції. Він приходив до готелю, де я живу, але охорона його не пропустила. У мене є охоронець, тому що він лякає мене. Він багато разів робив мені боляче і погрожував, – написала Памела.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

It’s hard to accept The last (more than) 2.years of my life have been a big lie. I was scammed, led to believe … we were in « big love »?. I’m devastated to find out in the last few days. That he was living a double life. He used to joke about other players who had girlfriends down the street in apartments close to their wives. He called those men monsters. ? But this is worse. He lied to all. How is it possible to control 2 women’s hearts and minds like this – I’m sure there were others. He is the monster. How could I have helped so many people @ndvhofficial and not be wise enough or able to help myself.

Допис, поширений The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson)

51-річна Андерсон і 33-річний Рамі почали зустрічатися в 2017 році. У 2018 року вони розходилися, але в березні цього року знову зійшлися. Рамі став чемпіоном світу у 2018 році в складі збірної Франції.

Раніше Памела Андерсон відвідала Джуліана Ассанжа у в’язниці.

ДжерелоThe Pamela Anderson Foundation

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

20-річний футболіст Севільї влаштував ДТП, в якому загинули молодята
Зірка Манчестер Юнайтед Поль Погба одружився
Зінченко “осідлав” свою дівчину в Голлівуді
Копа Америка 2019: визначилися всі чвертьфіналісти
Грузинські футболісти вийшли на поле в антиросійських футболках
Фернандо Торрес оголосив про завершення кар’єри
Світоліна розслабилася на травичці в очікуванні Вімблдону
Французькі тенісисти зіграли у футбол тенісним м’ячиком під час матчу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка