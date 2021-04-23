Союз європейських футбольних асоціацій повідомив про перенесення матчів чемпіонату Європи, що мали відбутися у Дубліні та Більбао, до інших міст.

Матчі групового етапу у квартеті Е, що мали відіграти на арені Авіва в ірландській столиці, перенесли до Санкт-Петербурга.

Матч 1/8 фіналу, що спершу був запланований у Дубліні, перенесли на стадіон Вемблі до Лондона.

Чотири зустрічі, що були заплановані на арені Сан-Мемес у Більбао, тепер гратимуть у Севільї на Олімпійському стадіоні. Влада міста планує дозволити присутність на стадіоні 30% вболівальників від загальної місткості арени. Також у Севільї відбудеться один матч 1/8 фіналу турніру.

Про те, що Більбао не прийме матчі Євро-2020 стало відомо 21 квітня. УЄФА офіційно повідомив, що в односторонньому порядку вилучив стадіон Сан-Мамес зі статусу резиденції на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

У відповідь влада Більбао хоче від організації компенсацію витрат на підготовку на проведення матчів Євро-2020. Іспанське місто хоче від УЄФА €1,5 млн.