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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

УЄФА офіційно виключив два міста зі списку господарів Євро-2020 і додав Севілью

Трофей Евро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій повідомив про перенесення матчів чемпіонату Європи, що мали відбутися у Дубліні та Більбао, до інших міст.

Матчі групового етапу у квартеті Е, що мали відіграти на арені Авіва в ірландській столиці, перенесли до Санкт-Петербурга.

Матч 1/8 фіналу, що спершу був запланований у Дубліні, перенесли на стадіон Вемблі до Лондона.

Чотири зустрічі, що були заплановані на арені Сан-Мемес у Більбао, тепер гратимуть у Севільї на Олімпійському стадіоні. Влада міста планує дозволити присутність на стадіоні 30% вболівальників від загальної місткості арени. Також у Севільї відбудеться один матч 1/8 фіналу турніру.

Про те, що Більбао не прийме матчі Євро-2020 стало відомо 21 квітня. УЄФА офіційно повідомив, що в односторонньому порядку вилучив стадіон Сан-Мамес зі статусу резиденції на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

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У відповідь влада Більбао хоче від організації компенсацію витрат на підготовку на проведення матчів Євро-2020. Іспанське місто хоче від УЄФА €1,5 млн.

Джерело: УЄФА

Фото: Getty Images

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