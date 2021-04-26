Де дивитися Чемпіонат Європи з бадмінтону

Київ вперше в історії прийме Чемпіонат Європи з бадмінтону. Найпрестижніші змагання Європи у цьому виді спорту відбуватимуться із 27 квітня до 2 травня у столичному Палаці спорту.

Шанувальники бадмінтону мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на сайті Badminton Europe TV, а також на платформі MEGOGO.

Трансляції матчів зі стадії 1/32 фіналу до 1/8 фіналу відбуватимуться на Badminton Europe TV, а на платформі MEGOGO заплановані покази трансляцій зі стадії чвертьфіналу та до фінальних змагань турніру 2 травня.

Календар змагань Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021:

27 квітня — 11.30 – 18:10 – 1/32 фіналу

28 квітня — 11.00 – 18.20 – 1/16 фіналу

29 квітня — 10.00 – 18.15 – 1/8 фіналу

30 квітня – 12.00 – 18.00 – 1/4 фіналу

1 травня — 13.00 – 18.00 – 1/2 фіналу

2 травня – 12.00 – 18.00 – фінал

Чемпіонат Європи з бадмінтону стане вирішальним турніром на шляху до літніх Олімпійських ігор у Токіо. За його результатами визначаться учасники Олімпіади.

Збірну України на турнірі представлять 15 спортсменів, серед яких учасники Ігор у Ріо-де-Жанейро та призери юніорських чемпіонатів Європи.

Факти ICTV розповідали, хто захищатиме кольори збірної на турнірі та спробує вибороти перепустки на літні Олімпійські ігри в Токіо.

Титульний партнер – Epicentr Agro

Генеральний партнер – Epicentr Ceramic Corporation