Це неправильно! Чеферін визнав несправедливим формат Євро-2020

Євро-2020 виявився несправедливим до вболівальників та складним викликом для деяких команд через величезну різницю у відстанях, що їм довелося подолати під час турніру. Таку думку висловив президент УЄФА Александер Чеферін.

Найбільшу відстань довелося подолати збірній Швейцарії – 15 485 км, тоді як команда Шотландії під час Євро-2020 подолала лише 1 108 км.

— Я би більше не підтримував такий формат, – сказав Чеферін в інтерв’ю ВВС Sport.

Чеферін визнав, що формат поточного чемпіонату Європи з футболу виявився занадто складним.

— Певною мірою це неправильно, що одні команди повинні долати понад 10 тис. км, а інші лише 1 тис. км. Це несправедливо щодо вболівальників, котрі в перший день мають бути в Римі, а наступного – у Баку. Це 4,5 години у літаку, – зазначив він.

Він додав, що вболівальникам довелося подорожувати країнами з різними законами, валютою, країнами, що входять та не входять до складу Євросоюзу, і це все було непросто.

— Цей формат визначили задовго до того, як я обійняв цю посаду, і я його поважаю. Це хороша ідея, але її складно реалізувати, і я не впевнений, що ми його не повторимо.

Матчі Євро-2020 відбувалися у Лондоні, Глазго, Амстердамі, Копенгагені, Севільї, Мюнхені, Баку, Римі, Будапешті, Санкт-Петербурзі та Бухаресті.

Збірна Бельгії, яка вибула в 1/4 фіналу Євро-2020, подолала шлях у 10 245 км за час турніру.

Капітан Вельсу Кріс Гюнтер назвав цей формат жартом після того, як його команда програла в Амстердамі в 1/8 фіналу Данії. Валлійці подолали щонайменше 9 156 км. Вони зіграли стартові матчі в групі у Баку, а останню гру групового етапу у Римі.

Фіналісти Євро-2020 Англія та Італія всі три зустрічі провели вдома у Лондоні та Римі. Англія грала на Вемблі і одну гру в 1/8 фіналу проти України у Римі. Підопічні Гарета Саутгейта проїхали всього 3 874 км під час турніру. Італія за час Євро-2020 подолала 4 714 км.

Водночас, Чеферін також сказав, що Євро-2020 під його керівництвом, було найцікавішим чемпіонатом Європи.