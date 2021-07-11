Збірна Італії та команда Англії зустрінуться 11 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні у фіналі Євро-2020.

Це буде 28 зустріч команд в історії. Вперше вони зустрілися ще у 1933 році у товариському матчі. Та гра завершилася нічийним рахунком 1:1. Востаннє команди грали одна з одною теж у товариському матчі у 2018 році і гра теж завершилася з рахунком 1:1.

На думку букмекерів, мінімальними фаворитами матчу є підопічні Гарета Саутгейта. На перемогу збірної Англії приймають ставки з коефіцієнтом 2.75. Успіх італійців оцінюють у 3.00. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.05.

На те, що команда трьох левів підійме трофей дають дають коефіцієнт 1.86, а на підопічних Роберто Манчіні — 2.01.

Зустріч у Лондоні довірили нідерландському рефері Бьорну Кейперсу. Йому асистуватимуть співвітчизники: Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме іспанець Карлос дель Серро Гранде.

Головний рефері системи VAR — німець Бастіан Данкерт. Його асистенти: Пол Ван Букель (Нідерланди), Крістіан Гіттельманн та Марко Фрітц (Німеччина).

Текстова онлайн-трансляція матчу Італія — Англія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.