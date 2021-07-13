Верняєва не допустили до Олімпіади-2020 та дискваліфікували на чотири роки

Знаменитому українському гімнасту Олегу Верняєву заборонили їхати на Олімпійські ігри 2020 у Токіо. Ба більше, його дискваліфікували на чотири роки.

Причина дискваліфікації, відлік якої пішов ще з листопада 2020 року – допінг.

За словами олімпійського чемпіона Ріо-2016, у його організмі знайшли мельдоній.

– У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація, – пояснив Верняєв.

За його словами, арбітраж GEF (Комітет з етики в гімнастиці) ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, який знайшли в організмі, достатня для дискваліфікації терміном на чотири роки та для заборони їхати на Олімпіаду 2020.

Водночас Верняєв зауважив, що спробує довести свою невинуватість.

– Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі заборонених речовин, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки, – наголосив Верняєв.

Як додав гімнаст, рішення арбітражу підлягає оскарженню, тож остаточні висновки робити рано.

– Вся боротьба лиш починається. Це черговий етап мого життя і, як завжди, я боротимуся до кінця і оскаржу рішення про дискваліфікацію в CAS (суд Лозанни), – запевнив він.

Олег Верняєв брав участь у двох Олімпіадах. У 2016 році на Іграх в Ріо-де-Жанейро він виграв золоту та срібну медалі.

Джерело: Олег Верняєв