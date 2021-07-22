Уже завтра, 23 липня відбудеться церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020. Спортивні змагання проходитимуть до 8 серпня у японській столиці Токіо.
Перші комплекти медалей розіграють на Олімпіаді 2020 у суботу, 24 липня.
Фати ICTV підготували для вас розклад Олімпіади 2020, де позмагаються наші 158 олімпійців у 25 видах спорту.
Олімпіада 2020 в Токіо – розклад змагань
24 липня (11 комлектів медалей)
- 2.30 – 10.30. Кульова стрільба. Чоловіки стрілятимуть з пістолета на 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки – з гвинтівки на 10 м.
- 5.00 – 12.15. Велоспорт, шосе. Змагатимуться чоловіки.
- 7.50 – 10.00. Важка атлетика. Змагатимуться жінки у ваговій категорії – 49 кг.
- 8.15 – 11.25. Стрільба з лука. Боротимуться за медалі змішані команди.
- 11.00 – 13.40. Дзюдо. Змагатимуться чоловіки – 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки – 48 кг (Дар’я Білодід).
- 12.00 – 16.25. Фехтування. Чоловіки битимуться на шаблях, інд. Жінки – на шпагах, інд (Олена Кривицька).
- 13.00 – 16.40. Тхеквондо. Чоловіки у ваговій категорії 58 кг, а жінки – 49 кг.
25 липня (18 комплектів медалей)
- 3.00 — 10.30. Кульова стрільба. Чоловіки стрілятимуть з гвинтівки на 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков). Жінки – з пістолета на 10 м (Олена Костевич).
- 3.00 — 7.55. Скейтбординг. Чоловіки змагатимуться на вулиці.
- 4.30 — 6.20. Плавання. Умови для чоловіків — 400 м в/с, 400 м комплекс. Умови для жінок — 400 м комплекс, 4х100 в/с.
- 7.00 — 11.35. Велоспорт, шосе. Змагання для жінок.
- 7.45 — 11.25. Стрільба з лука. Виступатимуть жіночі збірні, зокрема України.
- 9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Умови для синхроністок – 3 м.
- 9.50 — 12.00. Важка атлетика. Для чоловіків вагою до 61 кг.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Битимуться чоловіки – 66 кг (Георгій Зантарая). А також жінки – 52 кг.
- 12.00 — 16.25. Фехтування. Для чоловіків – шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин). Для жінок – рапіра, інд.
- 13.00 — 16.40. Тхеквондо. Вагова категорія чоловіків 68 кг, жінок — 57 кг.
- 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Змагатимуться чоловіки – 67 кг.
26 липня (11 комплектів медалей)
- 0.30 — 3.00. Триатлон. Змагання між чоловіками.
- 3.00 — 11.15. Стендова стрільба (скіт). Для чоловіків та жінок.
- 3.00 — 7.55. Скейтбординг. Змагання для жіночих збірних на вулиці.
- 4.30 — 6.40. Плавання. Умови для чоловіків — 100 м брас, 4х100 в/с. Умови для жінок — 100 м батт, 400 м в/с.
- 7.45 — 11.25. Стрільба з лука. Сперечатимуться за медалі чоловічі збірні.
- 8.00 — 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом. Змагання для чоловіків.
- 9.00 — 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Змагатимуться чоловічі збірні.
- 9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Умови для чоловіків – синхрон, 10 м (Олексій Середа/Олег Сербін).
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 73 кг, жінки — 57 кг.
- 12.00 — 16.25. Фехтування. Чоловіки битимуться рапірою, інд. Жінки – шаблею, інд (Ольга Харлан).
- 13.00 — 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство для чоловіків (виступатимуть українські спортсмени).
- 13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — 80 кг, жінки — 67 кг.
- 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Для жінок у ваговій категорії 55 кг.
- 14.00 — 16.10. Настільний теніс. Змагатимуться змішані пари.
27 липня (22 комплекти медалей)
- 0.30 — 3.10. Триатлон. Змагання для жінок.
- 2.30 — 6.00. Академічне веслування. Завдання для жінок та чоловіків — четвірки парні.
- 3.00 — 10.30. Кульова стрільба. Боротимуться змішані команди — пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м.
- 4.30 — 6.25. Плавання. Умови для чоловіків — 200 м в/с, 100 м спина. Для жінок — 100 м спина, 100 м брас.
- 8.00 — 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом. Змагання для жінок.
- 9.00 — 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Сперечатимуться жінки (Яна Беломоїна).
- 9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Умови для жінок – синхрон, 10 м.
- 9.50 — 12.00. Важка атлетика. Виступатимуть жінки — 59 кг.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 81 кг, жінки — 63 кг.
- 11.30 — 16.40. Кінний спорт. Виїздка збірних.
- 12.30 — 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда.
- 13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — понад 80 кг та жінки — понад 67 кг.
- 13.45 — 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство для жінок.
- 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Змагатимуться жінки — 64 кг.
- 14.00 — 16.30. Футбол. Фінальний матч.
28 липня (23 комплекти медалей)
- 2.00 — 5.35. Серфінг. Чоловіки жінки.
- 2.30 — 6.00. Академічне веслування. Завдання для чоловіків — двійка парна, четвірка. Для жінок — двійка парна, четвірка.
- 4.30 — 7.05. Плавання. Умови для чоловіків — 200 м батт, 4х200 м в/с. Для жінок — 200 м в/с, 200 м комплекс, 1 500 в/с.
- 5.30 — 11.40. Велоспорт, оброблення. Змагання для чоловіків та жінок.
- 9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Завдання для чоловіків – синхрон, 3 м.
- 10.30 — 13.00. Реґбі-7. Чоловічий фінал.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 90 кг (Кеджау Ньябалі), жінки — 70 кг.
- 11.30 — 15.25. Кінний спорт. Індивідуальні виїздки.
- 12.30 — 14.40. Фехтування. Для чоловіків – шабля, команда.
- 13.15 — 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство для чоловіків (Ілля Ковтун).
- 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 73 кг.
- 14.45 — 17.25. Баскетбол 3 на 3. Чоловічий і жіночий фінальний етап.
29 липня (17 комплектів медалей)
- 2.30 — 6.00. Академічне веслування. Завдання для чоловіків — двійка, двійка парна легка. Для жінок — двійка, двійка парна легка.
- 3.00 — 11.00. Стендова стрільба. Трап для жінок та чоловік окремо.
- 4.30 — 6.20. Плавання. Умови для чоловіків — 800 м в/с (Михайло Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Для жінок – 200 м бат, 4х200 в/с.
- 8.00 — 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, змагання для жінок.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 100 кг, жінки — 78 кг (Анастасія Турчин).
- 12.30 — 14.30. Фехтування. Змагання для жінок – рапіра, команда.
- 13.50 — 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство для жінок.
- 14.00 — 16.10. Настільний теніс. Змагатимуться жінки, одиночний розряд.
30 липня (21 комплект медалей)
- 2.45 — 4.55. Академічне веслування. Завдання для чоловіків — одиночка, вісімка. Для жінок — одиночка, вісімка.
- 3.00 — 9.00. Кульова стрільба. Битимуться жінки пістолетом на 25 м (Олена Костевич).
- 4.00 — 6.20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Змагання для жінок та чоловіків.
- 4.30 — 6.10. Плавання. Умови для чоловіків — 200 м спина, 200 м комплекс. Для жінок — 200 м брас, 100 м в/с.
- 6.00 — 14.00. Теніс. Змагання між чоловіками, парний фінал.
- 7.00 — 9.25. Батут. Жінки, інд.
- 8.00 — 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, змагання для чоловіків.
- 8.45 — 11.20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір.
- 9.30 – 15.30. Бадмінтон. Змагатимуться змішані пари.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки— понад 100 кг (Яків Хаммо), жінки — понад 78 кг (Єлизавета Каланіна).
- 12.30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (виступатимуть спорстмени з України).
- 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 10 000 м.
- 14.00 — 16.10. Настільний теніс. Змагатимуться чоловіки, одиночний розряд.
31 липня (21 комплект медалей)
- 1.30 — 3.25. Триатлон. Відбудеться змішана естафета.
- 3.00 — 8.50. Стендова стрільба. Виступатимуть змішані команди, трап.
- 4.30 — 6.20. Плавання. Умови для чоловіків — 100 м батт. Для жінок — 200 м спина, 800 м в/с. Також буде змішана естафета – 4х100 м.
- 6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS:X — чоловіки та жінки.
- 6.00 — 11.10. Кульова стрільба. Завдання для жінок – гвинтівка на 50 м з трьох положень.
- 6.00 — 14.00. Теніс. Змагатимуться жінки, одиночний розряд. Фінальний етап.
- 7.00 — 9.25. Батут. Чоловіки, інд.
- 8.45 — 11.20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір (Олексій Гунбін).
- 9.50 — 12.00. Важка атлетика. Чоловіки — 81 кг.
- 10.30 — 13.00. Реґбі-7. Жіночий фінал.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Змішаний командний турнір.
- 12.00 — 17.00. Бадмінтон. Чоловічі пари.
- 12.30 — 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда.
- 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — диск. Для жінок — 100 м. Змішана естафета – 4х400 м.
- 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 96 кг.
1 серпня (25 комплектів медалей)
- 1.30 — 10.00. Гольф. Особиста першість, змагання для чоловіків.
- 3.00 — Легка атлетика. Змагання для жінок — ядро.
- 4.30 — 6.25. Плавання. Умови для чоловіків — 50 м в/с, 1500 м в/с (Михайло Романчук), 4х100 комплекс. Для жінок – 50 м в/с, 4х100 комплекс.
- 4.10 — 6.45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки та жінки.
- 6.00 — 14.00. Теніс. Одиночний фінал для чоловіків. Парний фінал для жінок. Також відбудеться змішаний парний фінал.
- 6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser. Чоловіки та жінки.
- 9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Змагання для жінок – 3 м, індивідуальні стрибки.
- 11.00 — 14.00. Спортивна гімнастика. Завдання для чоловіків — вільні вправи, кінь. Для жінок — опорний стрибок, бруси.
- 12.30 — 15.00. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда.
- 13.00 — Легка атлетика. Умови для чоловіків — 100 м, висота. Для жінок — потрійний стрибок (Ольга Саладуха).
- 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — 76 кг.
- 14.30 — 17.00. Бадмінтон. Змагання між жінками.
2 серпня (22 комплекти медалей)
- 2.30 — Кульова стрільба. Змагання для чоловік. Гвинтівка на 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков) та пістолет на 25 м.
- 3.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — стрибки у довжину. Для жінок — 100 м/б.
- 6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er. Чоловіки та жінки.
- 7.00 — 9.30. Бадмінтон. Грають жіночі пари.
- 9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт.
- 9.50 — 12.00. Важка атлетика. Жінки — 87 кг.
- 11.00 — 13.15. Спортивна гімнастика. Завдання для чоловіків — опорний стрибок (Ігор Радівілов), кільця. Для жінок — вільні вправи.
- 11.30 — 15.40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість.
- 12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 76 кг (Алла Белінська). Греко-римська боротьба – 60 кг і 130 кг.
- 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 3000 м/б. Для жінок — 5000 м, диск.
- 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — понад 87 кг.
- 14.00 — 17.00. Бадмінтон. Змагання для чоловіків.
3 серпня (24 комплекти медалей)
- 3.00 — Легка атлетика. Умова для чоловіків — 400 м/б. Для жінок — довжина (Марина Бех-Романчук).
- 3.30 — 7.15. Гребля на байдарках і каное. Завдання для чоловіків — К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павло Алтухов/Дмитро Янчук). Для жінок – К-1 200 м, К-2 500 м.
- 7.00 — 8.30. Бокс. Жінки – 57 кг.
- 8.30 — 10.55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn і Nacra 17 для чоловіків.
- 9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Завдання для чоловіків – 3 м, індивідуальні стрибки.
- 9.30 — 12.10. Велоспорт, трек. Чоловічий командний спринт, жіноча гонка переслідування.
- 11.00 — 13.40. Бокс. Чоловіки – 69 кг.
- 11.00 — 13.15. Спортивна гімнастика. Завдання для чоловіків — бруси, перекладина. Для жінок — колода.
- 12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римська боротьба — 77 кг і 97 кг.
- 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — жердина. Для жінок — 200 м, 800 м, молот (Ірина Климець, Ірина Новожилова).
- 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 109 кг.
4 серпня (17 комплектів медалей)
- 0.30 — 3.10. Плавання. Марафон для жінок – 10 км.
- 3.00 — Легка атлетика. Завдання для жінок — 400 м/б.
- 3.00 — 7.40. Скейтбординг. Змагання у парку для жінок.
- 8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки – 81 кг.
- 8.30 — 10.55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470. Чоловіки і жінки.
- 9.30 — 13.00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування.
- 12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 62 кг (Ірина Коляденко). Греко-римська боротьба — 67 кг і 87 кг (Жан Беленюк).
- 12.30 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 200 м, 800 м, молот (Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Михайло Гаврилюк). Для жінок — 3000 м/б.
- 13.00 — 15.40. Кінний спорт. Конкур та особисті змагання.
- 13.30 — 15.00. Артистичне плавання. Дует (Марта Федіна/Анастасія Савчук).
- 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — понад 109 кг.
5 серпня (27 комплектів медалей)
- 0.30 — 3.10. Плавання. Марафон для чоловіків – 10 км.
- 3.00. — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 110 м/б, ходьба 20 км (Едуард Забуженко, Назар Коваленко, Іван Лосєв), потрійний стрибок, ядро.
- 3.00 — 7.40. Скейтбординг. Змагання у парку для чоловіків.
- 3.30 — 7.15. Гребля на байдарках і каное. Умови для чоловіків — К-1 200 м, К-2 1000 м. Для жінок — С-1 200 м, К-1 500 м.
- 8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки – 57 кг (Микола Буценко).
- 9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Завдання для жінок – 10 м, індивідуальні стрибки (Софія Лискун).
- 9.30 — 12.50. Велоспорт, трек. Чоловічий омніум, жіночий кейрінг.
- 11.00 — 15.40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг (Анжеліка Терлюга).
- 11.30 — 16.20. Скелелазіння. Комбайн, для чоловіків.
- 12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 57 кг (Аліна Грушина) та 86 кг.
- 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 400 м, десятиборство. Для жінок — ходьба 20 км (Людмила Оляновська), семиборство.
- 13.00 — 15.10. Хокей на траві. Чоловічий фінальний етап.
- 13.30 — 16.40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір.
6 серпня (23 комплекти медалей)
- 3.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — ходьба 50 км (Іван Банзерук, Мар’ян Закальницький, Ігор Главан).
- 4.00 — 6.50. Пляжний волейбол. Жіночий фінальний етап.
- 5.00 — 7.00. Футбол. Жіночий фінал.
- 8.00 — 9.40. Бокс. Чоловіки – 91 кг.
- 8.30 — 14.15. Сучасне п’ятиборство. Змагання для жінок.
- 9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон.
- 11.00— 15.40. Карате. Ката для чоловіків. Куміте для чоловіків до 75 кг (Станіслав Горун), жінкок до 61 кг.
- 11.30 — 16.20. Скелелазіння. Комбайн, змагання для жінок.
- 12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 53 кг. Вільна боротьба — 74 кг і 125 кг (Олександр Хоцяновський).
- 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 5000 м, естафета 4х100. Завдання для жінок — 400 м, 1500 м, естафета 4х100 (Україна), спис, жердина.
- 13.00 — 15.10. Хокей на траві. Фінальний етап для жінок.
- 13.30 — 16.40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір.
7 серпня (34 комплекти медалей)
- 1.30 — 10.00. Гольф. Особиста першість, змагання для жінок.
- 3.00 — Легка атлетика. Марафон для жінок.
- 3.30 — 7.15. Веслування на байдарках і каное. Завдання длячоловіків — С-1 1000 м (Павло Алтухов), К-4 500 м. Для жінок — С-2 500 м (Анастасія Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м.
- 4.00 — 6.50. Пляжний волейбол. Фінал для чоловіків.
- 5.30 — 7.30. Баскетбол. Фінал для чоловіків.
- 8.00 — 10.00. Бокс. Фінал для чоловіків – 52 кг і 75 кг, для жінок – 51 кг і 69 кг.
- 8.00 — 14.35. Карате. Куміте для чоловіків понад 75 кг, жінок понад 61 кг.
- 8.30 — 14.15. Сучасне п’ятиборство. Для чоловіків.
- 9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Завдання для чоловіків – 10 м, індивідуальні стрибки (Олексій Середа).
- 9.20 — 12.00. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство.
- 9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий медісон.
- 10.30 — 12.20. Водне поло. Фінал для жінок.
- 12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 50 кг (Оксана Лівач). Вільна боротьба — 65 кг і 97 кг.
- 12.50 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 1500 м, естафета 4х400 м, спис. Для жінок — 10000 м, естафета 4х400 м (Україна), висота (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко).
- 13.00 — 15.20. Кінний спорт. Командний конкур.
- 13.00 — 16.30. Бейсбол.
- 13.30 — 15.00. Артистичне плавання. Командне змагання (Україна).
- 14.30 — 16.30. Футбол. Чоловічий фінал.
- 15.00 — 17.30. Гандбол. Чоловічий фінал.
- 15.15 — 17.45. Волейбол. Чоловічий фінал.
8 серпня (13 комплектів медалей)
- 3.00 — Легка атлетика. Чоловічий марафон (Олександр Ситковский, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський).
- 4.00 — 7.15. Велоспорт, трек. Чоловічий кейрин, жіночий спринт і омніум.
- 5.00 — 6.55. Художня гімнастика. Групове багатоборство.
- 5.30 — 8.00. Баскетбол. Жіночий фінал.
- 7.30 — 10.00. Волейбол. Жіночий фінал.
- 8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки — 63 кг і понад 90 кг. Жінки — 60 кг і 75 кг.
- 9.00 — 11.30. Гандбол. Жіночий фінал.
- 10.30 — 12.20. Водне поло. Чоловічий фінал.
Загалом на Іграх-2020 посперечаються близько 11 тис. спортсменів з 206 країн за нагороди у 339 категоріях та 33 видах спорту.