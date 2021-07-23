Жіночій збірній Німеччини з хокею на траві дозволили використовувати ЛГБТ-кольори під час гри на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Організатори Олімпіади ухвалили відповідне рішення напередодні змагань.

Капітан команди Ніке Лоренц отримала дозвіл грати з веселковою пов’язкою для підтримки ЛГБТ-спільноти.

Тож 24-річна Нік виведе збірну Німеччини з веселковою пов’язкою на гетрах. Це станеться на першому матчі на Олімпіаді 2020 з Великою Британією 25 липня, у неділю.

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Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і організатори Олімпіади-2020 заборонили схиляти коліно на підтримку руху Black Lives Matter та публікувати у соцмережах відповідні фото.

Таке рішення ухвалили за декілька годин до першого жіночого футбольного поєдинку на турнірі між збірними Великої Британії та Чилі.

Перед грою гравці обох команд встали на коліна, і це показали в прямому ефірі. Водночас жодне з подібних зображень не було розміщено у соцмережах Токіо-2020 і МОК.

Однак згодом комітет та організатори Ігор змінили думку та дозволили публікувати фото спортсменів, які схиляють коліно на підтримку руху за права людини.

23 липня відбудеться церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020. Спортивні змагання проходитимуть до 8 серпня у японській столиці Токіо.

Факти ICTV підготували повний розклад змагань на Олімпіаді 2020.