23 липня у місті Токіо, столиці Японії, стартують 32-гі Олімпійські ігри-2020. Цього року у змаганнях візьмуть участь спортсмени з понад 200 країн.

Національні олімпійські збірні змагатимуться за медалі у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Збірна України цього року представлена у складі 157 осіб.

Онлайн-трансляція Олімпійських ігор у Токіо доступна у матеріалі Фактів ICTV.

Олімпіада-2020 в Токіо – де дивитися

Відкриття Олімпійських ігор відбудеться у п’ятницю, 23 липня. Подивитися Олімпіаду можна за допомогою онлайн-трансляції, яка розпочнеться о 14.00 за київським часом.

Триватимуть змагання до 8 серпня.

Збірна України на Олімпіаді в Токіо

Цього року в Олімпіаді від України візьме участь найменша кількість учасників за всю історію виступів на літніх Іграх.

У липні стало відомо, що на Олімпійські ігри не поїде відомий гімнаст Олег Верняєв. Його не допустили через допінг та дискваліфікували на чотири роки. Спортсмен планує оскаржити таке рішення.

За призове місце та медаль українських олімпійців чекає фінансова нагорода від держави – до $150 тис.

Україні прогнозують 14-те місце на Олімпіаді та 21 медаль. Серед претендентів на перемогу – Жан Беленюк, Еліна Світоліна, Ярослава Магучіх, Ольга Харлан, Олександр Хижняк та інші.

Які шанси в України на Олімпіаді-2020 у Токіо, дивіться у матеріалі.