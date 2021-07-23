Українські спортсмени офіційно стартували на Олімпійських іграх в Токіо. Змагання відкрили лучники, які провели кваліфікаційні раунди.

У цьому виді спорту за Україну виступають: Вероніка Марченко, Олексій Гунбін, Лідія Січенікова та Анастасія Павлова.

Марченко показала 35-й результат, набравши 635 балів. Вона вийшла на спортсменку, яка показала 30-й результат. Це чемпіонка світу-2019 в особистій та командній першості Ле Цзяньін з Китаю – бронзовий призер Олімпіади-2016.

Павлова набрала 631 бал і стала 41-ю. Вона зустрінеться з 18-річною спортсменкою зі США Дженніфер Мукіно-Фернандес, яка з особистим рекордом (649 балів) посіла 24-те місце.

На рахунку Січенікової, для якої це вже третя Олімпіада в кар’єрі, 323 бали (54-е місце). Як результат, Лідія зустрінеться в 1/32 фіналу з бронзовим призером Європейських ігор-2019 в змішаній команді Міхелле Кнопп з Німеччини, яка зараз в Токіо з 655 балами стала 11-ю.

Гунбін стартував трохи пізніше українських спортсменок.

Додамо, що 24 липня відбудуться змішані змагання, а 25 липня командні.

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Джерело: НОК України

Фото: НОК України