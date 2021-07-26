Дар’я Білодід: біографія української дзюдоїстки і її спортивні досягнення

24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала першу в історії нагороду для України у жіночому дзюдо на Олімпіаді, здобувши бронзу.

Після такого тріумфу бронзова призерка вирішила взяти паузу в спортивній кар’єрі. Тому наразі невідомо, коли саме дзюдоїстка повернеться у спорт.

Що потрібно знати про чемпіонку Європи і дворазову чемпіонку світу Дар’ю Білодід – читайте у матеріалі.

Дар’я Білодід – біографія

Дар’я Білодід народилася 10 жовтня 2000 року в Києві у родині дзюдоїста Геннадія Білодіда та його дружини Світлани Кузнєцової, які наразі є її тренерами.

Спочатку батьки майбутньої чемпіонки були проти того, щоб донька займалася бойовими мистецтвами, тому в трирічному віці її вирішили віддати на художню гімнастику. Але вже за кілька років Дар’я зробила вибір на користь дзюдо.

І варто визнати, що не помилилася. Адже першу дорослу медаль Білодід виборола у свої 16 років на відкритому Континентальному кубку в Празі у березні 2017 року. А вже у квітні того ж року вона стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Втім, 20-річна чемпіонка може похизуватися не лише спортивними досягненнями. Адже цьогоріч Дар’я Білодід ще й отримала диплом бакалавра за спеціальністю Журналістика та соціальна комунікація в КНУ ім. Тараса Шевченка.

Спортивні досягнення

Через два роки після завоювання титулу чемпіонки Європи, Дар’я Білодід підкорила ще одну вершину. У 2018 році на чемпіонаті світу українська дзюдоїстка перемогла спочатку олімпійську чемпіонку Паулу Парето з Аргентини, а потім чемпіонку світу Фуну Тонакі з Японії, і стала наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих.

На наступному чемпіонаті світу, в 2019 році, Дар’я Білодід знову завоювала золоту медаль і стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо у віці 18 років і 11 місяців.

У 2021 році Дар’я посіла друге місце на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 48 кілограмів. Через травму, отриману у півфіналі, вона не змогла вийти на вирішальний поєдинок.

Найвищі досягнення Білодід:

чемпіонка світу – 2018, 2019;

чемпіонка Європи – 2017, 2019;

срібна призерка чемпіонату Європи – 2021;

переможниця GRAND SLAM Париж – 2018, 2020, Дюссельдорф – 2018, Абу-Дабі – 2019;

переможниця GRAND PRIX Гаага – 2017, Туніс – 2018, Загреб – 2018;

срібна призерка GRAND PRIX Тбілісі – 2019;

бронзова призерка MASTERS Доха – 2021;

бронзова призерка GRAND SLAM Будапешт – 2020;

бронзова призерка GRAND PRIX Хух-Хото – 2017;

переможниця EROPEAN OPEN Прага – 2017;

переможниця Кубка Європи Подчертрек – 2018;

чемпіонка світу U21 – 2018;

чемпіонка Європи U21 – 2016;

чемпіонка світу U18 – 2015;

чемпіонка Європи U18 – 2015, 2016;

срібна призерка Кубка Європи U21 Каунас – 2016, Пакш – 2016;

переможниця Кубка Європи U18 Загреб – 2015, 2016, Тепліце – 2015, 2016, Клуж-Напока – 2015;

чемпіонка України U21 – 2015, 2016;

чемпіонка України U18 – 2015, 2016, 2017;

чемпіонка України U17 – 2014, 2015;

чемпіонка України U16 – 2014.

Дар’я Білодід – Олімпіада

Участь Білодід в Олімпійських іграх 2020 – ще одне вагоме досягнення у її спортивній карєрі. Адже українська дзюдоїстка не просто завоювала бронзову медаль. Це перша в історії нагорода для України у жіночому дзюдо на Олімпіаді.

Після своєї перемоги спортсменка поділилася, що віддала всі сили на змаганнях:

– Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені, – зазначила вона.

Пізніше батько та тренер дзюдоїстки Геннадій Білодід в інтерв’ю одному з українських телеканалів заявив, що спортсменка хоче відпочити.

Він зазначив, що не знає, скільки часу триватиме відпочинок. Але, на його думку, тренування можна продовжити, коли у неї знову з’явиться бажання.

Дар’я Білодід – Instagram

Попри напружений спортивний графік, Дар’я Білодід є активною користувачкою Instagram. У соцмережі спортсменка постить не лише фото зі змагань, а й із повсякденного життя.

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Так, у її профілі часто можна побачити мотивуючі світлини з тренувань або ж відпочинку. Крім того, 20-річна спортсменка може похизуватися стильними луками і розкішною фігурою в купальниках.

Фото: dariabilodid7