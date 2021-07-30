Правозахисники з групи United for Navid закликали Міжнародний олімпійський комітет відібрати в іранського стрільця Джавада Форугі золоту медаль.

У стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції десять метрів він набрав 244,8 бала. Такий результат дав змогу 41-річному спортсмену встановити новий олімпійський рекорд.

Правозахисники на своєму сайті опублікували відкриту заяву, в якій стверджують, що Форугі є членом терористичної організації.

— Компанія United For Navid вважає вручення золотої олімпійської медалі стрільцю Джаваду Форугі не лише катастрофою для іранського спорту, а й для міжнародної спільноти, особливо для репутації МОК. 41-річний Форугі є чинним та давнім членом терористичної організації. Зокрема, Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), у якого велика історія насильств та вбивств не лише іранців, що там протестують, але й невинних людей у Сирії, Іраку та Лівані, – йдеться на сайті організації.

До МОК надійшов лист від United For Navid на початку цього року, де попереджалося про можливу присутність військових або політиків, котрі виступатимуть як спортивні представники від Ірану, але у МОК на це не відреагували.

Правозахисники наголосили, що вручення медалі члену терористичної організації є образою для інших спортсменів та чорною плямою для Міжнародного олімпійського комітету. У United for Navid закликали негайно провести розслідування та призупинити вручення медалей до його завершення.

Українець Павло Коростильов вийшов у фінал стрільби з пневматичного пістолета, але зупинився за крок від п’єдесталу, посівши четверту сходинку з результатом 198,9 бала.

Джерело: United For Navid