Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Олімпіада в Токіо: українка Коляденко програла у півфіналі і змагатиметься за бронзу

Ірина Коляденко

На Олімпійських іграх у Токіо 3 серпня проходить турнір з вільної боротьби серед жінок у ваговій категорії до 62 кг. Українка Ірина Коляденко не пройшла до фіналу турніру.

У першій сутичці їй протистояла представниця Нігерії Амінат Аден. Дозволивши суперниці повести в рахунку 0:4, Коляденко ще в першій трихвилинці притиснула Аден обома лопатками до килима, тобто виконала туше.

У чвертьфіналі Ірина зустрілася з китаянкою Цзя Лун, яка є третьою у світовому рейтингу. Цей поєдинок також закінчився перемогою. 

У півфіналі Коляденко зустрілася з представницею Киргизстану Айсулу Тинибековою. Вона програла з рахунком 10:0. 

Новина доповнюється…

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка