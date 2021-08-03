На Олімпійських іграх у Токіо 3 серпня проходить турнір з вільної боротьби серед жінок у ваговій категорії до 62 кг. Українка Ірина Коляденко не пройшла до фіналу турніру.

У першій сутичці їй протистояла представниця Нігерії Амінат Аден. Дозволивши суперниці повести в рахунку 0:4, Коляденко ще в першій трихвилинці притиснула Аден обома лопатками до килима, тобто виконала туше.

У чвертьфіналі Ірина зустрілася з китаянкою Цзя Лун, яка є третьою у світовому рейтингу. Цей поєдинок також закінчився перемогою.

У півфіналі Коляденко зустрілася з представницею Киргизстану Айсулу Тинибековою. Вона програла з рахунком 10:0.

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