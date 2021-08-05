Олімпійські ігри 2020 в Токіо: українка Лузан виграла у фіналі Олімпіади

У четвер, 5 серпня, українка Людмила Лузан завоювала бронзову медаль у змаганнях з веслування на байдарках та каное на 200 м. Це перша нагорода України у веслуванні та дев’ята бронза на Іграх-2020.

Це був надважкий фінальний заїзді на каное-одиночці. Українка проплила дистанцію 200 м за 47.034 секунди та посіла третє місце.

Разом із Лузан фінішувала і представниця Польщі Дорота Боровська. Однак фотофініш показав, що наша спортсменка була швидшою.

Перше місце дісталось США. Спортсменка Невін Гаріссон пропливла дистанцію за 45.932 секунди. Срібло завоювала представниця Канади Лоренс Венсан-Лапуант (46.786 секунди).

Сьогодні Лузан з першого місця пройшла у фінал. Вона подолала дистанцію 200 м у заїзді каное-одиночок за 47.339 секунди.

4 серпня українка Людмила Лузан здобула перемогу в першому заїзді каное-одиночок на Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Спортсменка подолала 200 м за 45.571 секунд. Друге місце посіла представниця Китаю Лін Веньцзюнь з результатом 46,449 секунди, третє – іспанка Джако Антіа (46.691 секунди).

Що відомо про Людмилу Лузан

Людмила Лузан – 24-річна веслувальниця-каноїстка родом із Івано-Франківська.

На чемпіонаті Європи 2021 року показала свій найкращий результат у кар’єрі. Тоді українка завоювала чотири медалі.

В одиночних змаганнях вона перемогла на дистанції 500 метрів, а також стала другою на олімпійській дистанції 200 метрів.

У парі з спортсменскою Анастасією Четверіковою стала чемпіонкою на олімпійській дистанції 500 метрів, а також бронзовою призеркою на дистанції 200 метрів.

Олімпіада-2020 в Токіо стартувала 23 липня. Змагання закінчаться 8 серпня. Україну представялють на Іграх 150 спортсменів у 25 видах спорту.

За цей час наші спортсмени завоювали 11 медалей – одну золоту, дві срібних та вісім бронзових. Станом на вечір 4 серпня збірна України перебувала на 37-й сходинці у медальному заліку.

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Фото: НОК