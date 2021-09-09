МОК відсторонив Північну Корею від Олімпіади-2022 у Пекіні

Міжнародний олімпійський комітет усунув збірну Північної Кореї від участі у зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Відповідне рішення опублікував МОК на своєму офіційному сайті.

У заяві організації йдеться, що МОК ухвалив рішення призупинити діяльність Олімпійського комітету КНДР до кінця 2022 року через одностороннє рішення НОК Північної Кореї не брати участь у літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

У рішенні також йдеться про таке:

фінансова підтримка НОК КНДР буде анульована;

на час дискваліфікації НОК КНДР не матиме права користуватися програмами МОК;

якщо якийсь спортсмен із КНДР кваліфікувався на Ігри-2022 у Пекіні, то МОК ухвалюватиме рішення окремо щодо кожного атлета.

Таким чином, спортсмени із КНДР у Пекіні зможуть виступити лише під нейтральним прапором.

Виконком МОК залишає за собою право переглянути термін відсторонення НОК Північної Кореї.

Олімпійський комітет Північної Кореї – єдиний, що не брав участі у літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо. У Північній Кореї вирішили не відпускати своїх спортсменів до Токіо нібито, щоб не поширювався коронавірус.

Президент МОК Томас Бах підкреслив, що таким чином керівництво КНДР порушило Олімпійську хартію, яка вимагає забезпечити участь спортсменів в Іграх.

На минулих зимових Іграх у Пхенчхані-2018 спортсмени з Північної Кореї пройшли на церемонії відкриття єдиною колоною зі збірною Південної Кореї, а також зіграли спільною командою в жіночому хокеї.

Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні мають відбутися із 4 до 20 лютого 2022 року.

Джерело: IOC