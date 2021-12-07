Адміністрація президента США Джо Байдена не спрямовуватиме жодного дипломатичного чи офіційного представника на зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні в 2022 році.

Про це 6 грудня під час брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, дипломатичний бойкот Сполучених Штатів зумовлений геноцидом, злочинами проти людства в Сіньцзяні та іншими порушеннями прав людини.

Разом із тим, очікується, що американські спортсмени можуть взяти участь в Олімпіаді попри те, що адміністрація Байдена не спрямовуватиме до Пекіна жодного офіційного представника.

– Спортсмени США мають нашу абсолютну підтримку. Ми будемо з ними на 100%, підтримуючи їх удома, – зазначила Джен Псакі.

Посадовці адміністрації вже надіслали до представників влади Пекіна “чітке повідомлення” про свій намір не спрямовувати офіційних представників на змагання.

Останні заявили, що дипломатичний бойкот Олімпіади є “сенсаційним і політично маніпулятивним”.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/Hyc6c3ipzN — The White House (@WhiteHouse) December 6, 2021

Востаннє повністю бойкотували Олімпійські ігри США під час холодної війни в 1980 році. Тодішній президент Джиммі Картер відмовився від участі в літніх Олімпійських іграх у Москві. На такий самий крок пішли представники ще 64 країн.

Заклики до бойкоту Олімпійських ігор в США посилилися після того, як 35-річна китайська тенісистка Пен Шуай звинуватила колишнього високопосадовця Китаю в примушенні до інтимних стосунків.

Після цього правозахисні групи закликати міжнародне співтовариство бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні мають відбутися із 4 до 20 лютого 2022 року, Паралімпійські – із 4 до 13 березня 2022 року.