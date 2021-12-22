Гравці Національної хокейної ліги не братимуть участі у зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Відповідну заяву НХЛ опублікувала на своєму сайті у середу, 22 грудня.

У НХЛ заявили, що таке рішення було ухвалене через порушення розкладу регулярного сезону Ліги через збільшення кількості випадків Covid-19 та збільшення кількості перенесених ігор.

— Національна хокейна ліга поважає та захоплюється бажанням гравців НХЛ представляти свої країни та брати участь у турнірі. Ми чекали якомога довше, щоб ухвалити це рішення, вивчаючи всі доступні варіанти, щоб наші гравці могли взяти участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року. На жаль, враховуючи серйозні зміни у розкладі регулярного сезону НХЛ, спричинені новим штамом Covid-19, станом на 23 грудня вже перенесено 50 ігор, тому участь в Олімпійських іграх – неможлива, – сказав комісар НХЛ Гері Беттман.

У вересні Асоціація гравців НХЛ та Ліга досягли домовленості з IIHF щодо повернення гравців на Ігри вперше після Олімпіади-2014 у Сочі.

З 3 до 22 лютого у регулярному сезоні НХЛ запланована перерва для проведення вікенду всіх зірок НХЛ. NHL All-Star Weekend-2022, як і планувалося раніше, відбудеться у Лас-Вегасі.

Раніш НХЛ робила паузи у своєму чемпіонаті, щоб гравці змогли поїхати на Олімпіаду, у 1998–2014 роках. Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні з 4-20 лютого 2022 року.

Джерело: НХЛ