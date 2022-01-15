Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа

Юля Захарченко редакторка стрічки
Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа

Колишнього очільника тренерського штабу збірної України Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу Дженоа.

Клуб подякував тренеру та його помічникам за виконану роботу. Українець очолив грифонів у листопаді 2021 року.

Під час роботи Шевченка генуезька команда виграла одну гру з 11 матчів – у Салернітани (1:0) у Кубку Італії. Ще сім поєдинків футбольної команди закінчилися поразками, також було три нічиї.

Шевченко після поразки від Мілана говорив про можливе звільнення з Дженоа. Він заявив, що виконує свою роботу день за днем.

– Життя складається зі зльотів та падінь, перемог та поразок. Я йду вперед, – сказав екс-тренер італійського Дженоа.

Андрій Шевченко – колишній головний тренер збірної України з футболу. Завдяки його праці українські спортсмени історично потрапили до вісімки найкращих команд на чемпіонаті Євро-2020.

Читайте
Дженоа вперше дістала перемогу під керівництвом Шевченка

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка