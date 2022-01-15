Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа

Колишнього очільника тренерського штабу збірної України Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу Дженоа.

Клуб подякував тренеру та його помічникам за виконану роботу. Українець очолив грифонів у листопаді 2021 року.

???????? Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. ???? https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Під час роботи Шевченка генуезька команда виграла одну гру з 11 матчів – у Салернітани (1:0) у Кубку Італії. Ще сім поєдинків футбольної команди закінчилися поразками, також було три нічиї.

Шевченко після поразки від Мілана говорив про можливе звільнення з Дженоа. Він заявив, що виконує свою роботу день за днем.

– Життя складається зі зльотів та падінь, перемог та поразок. Я йду вперед, – сказав екс-тренер італійського Дженоа.

Андрій Шевченко – колишній головний тренер збірної України з футболу. Завдяки його праці українські спортсмени історично потрапили до вісімки найкращих команд на чемпіонаті Євро-2020.