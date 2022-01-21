Став відомим склад української збірної на зимових Олімпійських іграх у Пекіні

21 січня виконавчий комітет Національного Олімпійського Комітету (НОК) України затвердив склад збірної України з біатлону на зимову Олімпіаду-2022 у Пекіні.

Цього року 45 спортсменів представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані-2018.

Українці будуть змагатись у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Це вперше в історії зимових Ігор, коли Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).

Після перерви у два олімпійських цикли, до складу збірної України повернулися представники шорт-треку та одразу з двома перепустками на Ігри, та фігуристи у командних змаганнях.

Зазначається, що востаннє українські стрибуни на лижах з трампліну були представлені ще на Іграх у Ванкувері в 2010 році. І ось через 12 років в Пекіні будуть виступати одразу троє українських спортсменів.

До складу делегації увійшли 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

XXIV зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуватимуться з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, що прийме як літні, так і зимові Ігри.

Загалом близько 3 тис. атлетів з усього світу розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах програми.