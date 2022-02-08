На зимових Олімпійських іграх-2022 у вівторок, 8 лютого, розпочалися змагання серед сноубордисток у паралельному гігантському слаломі. Україну у цій дисципліні представляла лише Аннамарі Данча.

За кілька хвилин до початку кваліфікації Данчі її не хотіли пускати на старт. Все через нібито позитивний тест на коронавірус, який вона здала вранці. Українку ледь не зняли зі стартового протоколу. У підсумку вона завершила змагання лише на 26-му місці.

Відомо, що після прибуття до Пекіна Данча здала позитивний тест на коронавірус. Утім, за її словами, у переддень основного старту вона отримала кілька негативних тестів, тож була допущена до змагань.

Коли вона готувалася до кваліфікаційних заїздів, до неї підійшли представники організаторів і повідомили, що змагатися вона не зможе через проблеми з тестом. З допомогою представників України на Іграх-2022 вона все ж змогла стартувати. Їй дали дозвіл буквально перед виступом.

— Напевне, можна уже розкрити всі карти. У мене був позитивний тест після прибуття в Китай. Але ми не здавалися, в понеділок пішли негативні тести. Мені сказали, що я можу бути в close contacts – це така система, що я не зовсім чиста, але можу брати участь у змаганнях, – пояснила сноубордистка.

Данча розповіла, що незадовго до виступу до неї підійшли організатори, заявивши, що вона не може стартувати через тести.

— Я бачила, що тут є наша підтримка, були представники НОК, я їм давай дзвонити, щоб висилали тести. Почала боротися, відстоювати себе. Дуже важко тепер якось, це стрес. Мені було дуже важко зібратися на першу спробу. Друга спроба наче нічого вийшла, – зауважила вона.

Її допустили до старту лише за 5 хвилин на першої спроби. І сноубордистка визнає, що провела її слабо.

За форматом змагань у паралельному гігантському слаломі на Іграх 32 спортсменки стартують двічі. За їхніми підсумками до наступної стадії проходять 16 найкращих спортсменок. Далі у форматі плей-оф відбуваються 1/8 фіналу, чвертьфінали, півфінали та фінали.

Фото: НОК