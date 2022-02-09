Станом на п’ятий день зимової Олімпіади-2022 у Пекіні, 8 лютого, у медальному заліку змінився лідер. Німеччина змістила з першої сходинки Швецію.

У середу спортсмени розіграли ще шість комплектів нагород у шести видах спорту.

Розігрувалися медалі у гірськолижному спорті, фристайлі, санному спорті, лижному двоборстві, шорт-треці та сноубордингу.

Таблиця результатів на медальному заліку Олімпіади-2022 у Пекіні така:

Які країни потрапили до топ-5

Після п’ятого змагального дня лідерство у медальному заліку захопила команда Німеччини. Представники цієї країни вибороли п’ять золотих нагород та три срібла. На друге місце піднялася Норвегія. У неї чотири золота, два срібла та чотири бронзи.

Трійку лідерів наразі замикає Швеція, яка лідирувала два дні поспіль у заліку. Шведи здобули чотири золоті медалі, одну срібну та дві бронзові.

На четвертій позиції розташувалися Нідерланди. Олімпійці цієї країни вибороли три золота, три срібла та одну бронзу. П’ятірку лідерів замикає КНР, спортсмени якої здобули три золота та два срібла.

Україна за підсумками п’ятого дня змагань нагород не здобула.

Ситуація у Пекіні під час Олімпіади

Вулиці Пекіна, попри Олімпіаду, залишаються спорожнілими. Журналісти та спортсмени працюють у закритому периметрі. Відвідувачі можуть побачити вулиці китайської столиці лише з вікна автомобіля.

Олімпіада в Пекіні розпочалася 4 лютого і триватиме до 20 лютого. На цих Іграх від України беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах – рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.

Загалом під час Олімпіади-2022 розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Цього року в Іграх вперше братимуть участь Саудівська Аравія та Гаїті.