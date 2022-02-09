Команда ОКР з фігурного катання опинилася у центрі допінгового скандалу на Олімпійських іграх-2022. У середу вранці з’явилася інформація, що хтось із російських фігуристів здав позитивний допінг-тест. Через це МОК переніс церемонію вручення нагород у командному турнірі, яка мала відбутися 7 лютого.

Видання Inside the Games, яке першим повідомило про проблеми з допінгом в ОКР на Іграх-2022, тепер назвало ім’я російської фігуристки, яка опинилася в епіцентрі скандалу. Тест провалила Каміла Валієва.

Зазначається, що спортсменка здала тест до змагань у Китаї. Він показав наявність забороненої субстанції у мікродозі. Рішення щодо дискваліфікації Валієвої мають ухвалити 10 лютого.

Згодом російський ресурс Спорт-Експрес повідомив, що Валієву відсторонять від олімпійських змагань і не допустять до особистого турніру в одиночній програмі. При цьому збірну ОКР позбавлять золотих медалей за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх-2022.

Цікаво, що саме після виступу Валієвої на командному турнірі у Росії спричинили ґвалт через те, що українська делегація не аплодувала стоячи її виконанню програми. Російська сторона наголошувала, що українці були єдиними, хто не вибухнув бурхливими аплодисментами після “шикарного прокату Каміли”.

9 лютого із шести фігуристів з ОКР, які брали участь у командному турнірі, на тренуванні були лише двоє. Спершу допінг підозрювали у Марка Кондратюка, але Світлана Соколовська, його тренер, заявила, що її підопічний отримав вихідний.

Якщо в ОКР все ж відберуть золото у командному турнірі, чемпіонами у цій дисципліні стане команда США, срібло буде у японців, а бронза – у канадців.

Джерело: Inside the Games, Спорт-Експрес