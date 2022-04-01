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Факти / Спорт

Київське Динамо отримало дозвіл на виїзд з України та проведе матчі з Міланом та ПСЖ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Динамо Київ

Київське Динамо зіграє серію товариських ігор із топ-клубами Європи. Ці матчі відбуватимуться під гаслами Матч за Мир! Зупинимо Війну! (Match for Peace! Stop the War!).

У пресслужбі клубу повідомили, що отримали підтримку керівництва держави, фактично підтвердивши цим самим виїзд за кордон.

— Метою проведення даних матчів є інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором, – зазначили у клубі.

Протягом квітня-червня 2022 року у Динамо заплановано контрольні матчі із такими європейяськими клубами: Боруссія Дортмунд (Німеччина), Парі Сен-Жермен (Франція), Стяуа (Румунія), Легія (Польща),  Барселона (Іспанія), Мілан (Італія), Бенфіка (Португалія), Аякс (Нідерланди), Спортинг (Португалія), Базель (Швейцарія).

На сайті Динамо зазначається, що всі товариські матчі за участю біло-синіх будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проєкту також будуть залучені зірки українського мистецтва, що підтримають благодійну місію київського клубу.

За даними журналіста Емануеля Рошу, біло-сині базуватимуться у Бухаресті. Вони мають прибути до румунської столиці у п’ятницю, 1 квітня.

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Фото: Динамо Київ

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Джерело: Динамо Київ

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