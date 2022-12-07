Спорт не має бути політизований: глава МОК про бажання Макрона бачити росіян на Олімпіаді

Грудень, 07 в 21:05

Президент Франції Емануель Макрон вважає, що до участі в літніх Олімпійських іграх-2024, що відбудуться у Парижі, слід допустити росіян та білорусів.

Про це сказав президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах під час брифінгу 7 грудня.

— Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що спорт не має бути політизований. Він уточнив, що Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року мають бути доступними для всіх спортсменів, зокрема й тих, чиї країни перебувають у стані війни, – сказав Бах.

За словами президента МОК, він спілкувався щодо цього з Мароном під час нещодавнього саміту країн G20.

Зараз дивляться

Через повномасштабний напад військ РФ на Україну наприкінці лютого МОК рекомендував не допускати спортсменів із країни-агресора та Білорусі до міжнародних змагань.

Літні Олімпійські ігри-2024 мають відбутися у Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. У програмі змагань буде представлено 32 види спорту, зокрема й брейк-данс.

Джерело: МОК