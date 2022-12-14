Від дій РФ загинули 184 українські спортсмени: Зеленський розчарований планами МОК повернути росіян
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули 184 українські спортсмени.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у телефонній розмові з главою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.
— З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії, а сама вона використовує спорт із пропагандистською метою, – зазначив глава держави.
Зеленський висловив розчарування присутністю президента Олімпійського комітету Росії на саміті МОК 9 листопада та намірами повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.
— Не можна намагатися бути нейтральними, коли знищуються основи мирного життя та ігноруються загальнолюдські цінності, – додав він.
За словами Зеленського, мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів потурає агресії, а Росія використовує спорт із пропагандистською метою.
Він наголосив, що справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, за словами президента України, це стосується міжнародних спортивних заходів.
Однією з тем обговорень було відновлення спортивних об’єктів України.