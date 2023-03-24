Березень, 24 в 17:16

Друга ракетка Марта Костюк закінчила виступи на турнірі WTA 1000 в Маямі, поступившись у другому колі росіянці Анастасії Потаповій у двох сетах.

Після матчу Костюк відмовилася від традиційного рукостискання і не потиснула руку Потаповій.

Щодо Потапової, то вона запам’яталася досить неоднозначним вчинком на нещодавньому турнірі в Індіан-Веллсі, коли з’явилася на матч проти Джесіки Пегули у футболці московського Спартака. WTA згодом висунула тенісистці офіційне попередження.

Зараз дивляться

Відповідаючи на запитання про те, що Жіноча тенісна асоціація обмежилася попередженням для Потапової за футболку, Костюк сказала:

– Є багато речей, з якими я не згодна в тому, що робить WTA. Це нічого не змінить. Я просто отримаю більше хейту в інтернеті. Що б я не сказала, я отримаю багато хейту. Я не знаю. Ви (можете. – Ред.) винести їй попередження. Ви можете відсторонити когось, я не знаю. Я не можу це коментувати, це просто смішно.

Сама ж Потапова після попередження від WTA заявила, що у неї нібито не було жодних політичних намірів.

Також Костюк прокоментувала відмову потиснути руку й іншим представникам Росії та Білорусі на попередніх турнірах, зокрема росіянці Варварі Грачовій та білорусці Вікторії Азаренко.

– Очевидно, що є напруженість – ми не друзі. Наразі ми перебуваємо у стані війни.

Костюк додала, що вище керівництво Жіночої тенісної асоціації наразі не відповіло на прохання зустрітися з українськими тенісистками: “Ні відповіді, нічого, просто тиша”.

Наразі серед українок на турнірі в Маямі продовжує виступи лише Ангеліна Калініна, яка стартує з другого кола матчем проти американки Софії Кенін.