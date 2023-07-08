Близько 500 російських та білоруських атлетів допустять на Азійські ігри-2023

Організатори Азійських ігор-2023 допустили до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, щоб ті мали можливість кваліфікуватися на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Японське агентство Kyodo News повідомило, що загальний дозвіл отримали близько 500 атлетів із цих двох країн.

Вони виступатимуть як нейтральні спортсмени без символіки своїх країн. Також їм заборонено демонструвати будь-яку національну символіку.

Росіяни та білоруси змагатимуться лише в індивідуальних змаганнях і не претендуватимуть на медалі Азійських ігор, що відбудуться 23 вересня-8 жовтня у китайському Ханчжоу.

Зазначається, що рішення про їхню участь схвалила у суботу, 7 липня, Олімпійська рада Азії.

Раніше Олімпійський комітет Азії офіційно запросив росіян та білорусів на Азійські ігри-2023. Було запропоновано, що спортсмени з Азії збережуть свої ліцензії на Олімпіаду-2024 та отримають окремі медалі.

Джерело: Kyodo News

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