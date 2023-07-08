Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Близько 500 російських та білоруських атлетів допустять на Азійські ігри-2023

Азійські ігри 2023
Фото: Getty Images

Організатори Азійських ігор-2023 допустили до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, щоб ті мали можливість кваліфікуватися на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Японське агентство Kyodo News повідомило, що загальний дозвіл отримали близько 500 атлетів із цих двох країн.

Вони виступатимуть як нейтральні спортсмени без символіки своїх країн. Також їм заборонено демонструвати будь-яку національну символіку.

Росіяни та білоруси змагатимуться лише в індивідуальних змаганнях і не претендуватимуть на медалі Азійських ігор, що відбудуться 23 вересня-8 жовтня у китайському Ханчжоу.

Зазначається, що рішення про їхню участь схвалила у суботу, 7 липня, Олімпійська рада Азії.

Раніше Олімпійський комітет Азії офіційно запросив росіян та білорусів на Азійські ігри-2023. Було запропоновано, що спортсмени з Азії збережуть свої ліцензії на Олімпіаду-2024 та отримають окремі медалі.

Читайте також
ПАРЄ підтримує повне недопущення спортсменів РФ та Білорусі до Олімпіади
Близько 500 російських та білоруських атлетів допустять на Азійські ігри-2023

Джерело: Kyodo News

Азія, Білорусь, Олімпійські ігри, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Росії почалась депутінізація, її неможливо зупинити – ексглава зовнішньої розвідки
путін
Китай має плани та міць для того, щоб спробувати змінити світовий порядок – директор ЦРУ
Сі Цзіньпін
Це буде наша третя операція: Легіон Свобода Росії планує ще один рейд на територію РФ
Легіон Свобода Росії
Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір РФ – Подоляк
Близько 500 російських та білоруських атлетів допустять на Азійські ігри-2023
Тріщини вже йдуть і сягнуть фундамента: Юсов про режим в РФ і громадянську війну
Близько 500 російських та білоруських атлетів допустять на Азійські ігри-2023
Відео
Постраждалі від удару по Львову розповіли, як їм вдалось врятуватись

Вночі, 6 липня 2023 року ворог випустив по Львівщині 10 Калібрів з акваторії Чорного моря, 7 з них — збили. Три ракети поцілили по Львову, одна — влучила у житловий будинок, зруйновано два під’їзди.

Оксана Ясницька
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Близько 500 російських та білоруських атлетів допустять на Азійські ігри-2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
Близько 500 російських та білоруських атлетів допустять на Азійські ігри-2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
Близько 500 російських та білоруських атлетів допустять на Азійські ігри-2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
Близько 500 російських та білоруських атлетів допустять на Азійські ігри-2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь