Україна — Англія: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
Збірна України в суботу, 9 вересня, проведе матч п’ятого туру відбору на Євро-2024 у групі С проти збірної Англії. Зустріч відбудеться на стадіоні Тарчинський-Арена у польському Вроцлаві.
Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Прогноз на матч Україна — Англія
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Гарета Саутгейта. На перемогу збірної Англії приймають ставки з коефіцієнтом 1.47. Успіх синьо-жовтих оцінюють у 8.00. Нічийний результат зустрічі в основний час — 4.60.
Ймовірність того, що обидві команди відзначаться у матчі, оцінюють у 2.03.
Матч довірили судити болгарській бригаді арбітрів на чолі з рефері Георгі Кабаковим. Йому асистуватимуть співвітчизники: Мартін Маргарітов і Діян Валков. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Нікола Попов.
Зараз збірна Англії очолює турнірну таблицю групи С, маючи в активі 12 очок за підсумками чотирьох матчів. Далі йдуть збірна України (6 очок у трьох матчах) та команда Італії (3 очки у двох матчах).
У збірної Північної Македонії 3 очки у трьох матчах, а Мальта, яка на дні турнірки, поки що не набрала очок після чотирьох проведених матчів.
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