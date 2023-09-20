Шахтар поступився Порту у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар поступився португальському Порту у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбулася у німецькому Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон та завершилася з рахунком 3:1 на користь драконів.

Номінальні гості швидко відкрили рахунок вже на восьмій хвилині матчу. У моменті зі взяттям воріт відзначився хавбек португальського клубу Галену, який першим опинився на добиванні після сейву Дмитра Різника.

Через п’ять хвилин гірникам вдалося зрівняти. Атаку розпочав Ярослав Ракіцький, перевівши м’яча на правий край, звідки Олександр Зубков виконав прихований пас, а Юхим Конопля подав на лінію воротарського майданчика на Кевіна Келсі, який головою й розпечатав ворота суперника.

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Але рахунок рівним був лише дві хвилини, гості швидко скористалися помилками підопічних Патріка ван Леувена в обороні та знову вийшли вперед. Дублем у зустрічі відзначився Галену.

Третій м’яч у ворота гірників футболісти Порту забили на 29-й хвилині, а автор дубля Галену став одним із його творців. Саме бразильський хавбек розігнався лівим краєм та прострелив до лінії воротарського майданчика на Мехді Таремі, який в дотик відправив м’яч у сітку воріт Різника.

У другому таймі Варела міг робити рахунок розгромним, але з його ударом у дальній кут воріт впорався голкіпер Шахтаря.

В іншому матчі квартету С каталонська Барселона розгромила бельгійський Антверпен з рахунком 5:0. Таким чином, саме блаугранас (3 очки) зараз очолюють групу, слідом йде Порту (3 очки), у Шахтаря та Антверпена – поки без очок.

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