Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Футболістів Динамо помітили на вечірці у караоке-барі у комендантську годину

гравці Динамо у Бохо

Троє футболістів молодіжної команди київського Динамо U-19 опинилися серед порушників комендантської години.

Нещодавно Українська правда оприлюднила відеорозслідування про діяльність у комендантську годину караоке-бару Boho Safari.

На кадрах біля закладу впізнали трьох футболістів біло-синіх Дмитра Кремчаніна, Кирила Осипенка та Владислава Герича. Повідомляється, що вони потрапили на кадри, коли покидали заклад.

Зараз дивляться

В коментарі виданню Tribuna.com столичний клуб заявив, що не коментуватиме ситуацію. Водночас, у Динамо додали, що гравці вже були оштрафовані. Також із ними провели бесіду щодо цієї ситуації.

гравці Динамо у Бохо
Скриншот: УП
Футболістів Динамо помітили на вечірці у караоке-барі у комендантську годину
Скриншот: УП
гравці Динамо у Бохо
Футболістів Динамо помітили на вечірці у караоке-барі у комендантську годину

Після десяти зіграних турів Динамо U-19 посідає друге місце у таблиці, відстаючи на два очки від однолітків із Шахтаря.

Усі троє футболістів, які опинилися після початку комендантської години біля караоке-бару, є основники гравцями київської команди.

Читайте також
Два вилучення та Усик на трибунах: Полісся у меншості зробило камбек у матчі з Динамо
ФК Полісся

Джерело: Українська правда, Tribuna
Воєнний стан, Динамо, Київ, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Коли ввімкнуть опалення в Києві: Кличко назвав умови
Опалення
Саудівська Аравія подала заявку на проведення ЧС-2034 – ФІФА знову звинуватили у корупції
ЧС-2022 у Катарі
Бойовики ХАМАС вбили ізраїльського ексфутболіста – він був на фестивалі Supernova
Ліор Асулін
УЄФА перегляне рішення про допуск російських команд U-17 до змагань – Independent
Александер Чеферін
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
поліція

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
ЗСУ захопили російського КОМАНДИРА | ПОКАРАННЯ для навідника | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Футболістів Динамо помітили на вечірці у караоке-барі у комендантську годину
Скандал із ТЦК В ТЕРНОПОЛІ | COVID повертається в Україну | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Футболістів Динамо помітили на вечірці у караоке-барі у комендантську годину
Українці НЕ МОЖУТЬ ВИЇХАТИ з Ізраїля | СБУ викрила РОСІЙСЬКОГО КРОТА | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Футболістів Динамо помітили на вечірці у караоке-барі у комендантську годину
Ізраїль ЖОРСТКО ВІДПОВІВ ХАМАСУ | Пам’яті НІНИ МАТВІЄНКО | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Футболістів Динамо помітили на вечірці у караоке-барі у комендантську годину
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь