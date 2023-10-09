Футболістів Динамо помітили на вечірці у караоке-барі у комендантську годину

Троє футболістів молодіжної команди київського Динамо U-19 опинилися серед порушників комендантської години.

Нещодавно Українська правда оприлюднила відеорозслідування про діяльність у комендантську годину караоке-бару Boho Safari.

На кадрах біля закладу впізнали трьох футболістів біло-синіх Дмитра Кремчаніна, Кирила Осипенка та Владислава Герича. Повідомляється, що вони потрапили на кадри, коли покидали заклад.

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В коментарі виданню Tribuna.com столичний клуб заявив, що не коментуватиме ситуацію. Водночас, у Динамо додали, що гравці вже були оштрафовані. Також із ними провели бесіду щодо цієї ситуації.

Після десяти зіграних турів Динамо U-19 посідає друге місце у таблиці, відстаючи на два очки від однолітків із Шахтаря.

Усі троє футболістів, які опинилися після початку комендантської години біля караоке-бару, є основники гравцями київської команди.

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