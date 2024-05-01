Робити вигляд, що їх там не існує: у Мінспорту розповіли, як реагувати на росіян на Олімпіаді

Міністерство молоді та спорту підготувало низку рекомендацій для українських спортсменів, які поїдуть на літні Олімпійські ігри до Парижа. Очільник відомства Матвій Бідний пояснив також, для чого їх створили.

Рекомендації насамперед стосуються комунікацій українських спортсменів із “нейтральними” росіянами на Олімпіаді.

В ефірі в Радіо Свобода Бідний пояснив, що таким чином Україна намагається убезпечити своїх спортсменів від провокацій з безпекової точки зору.

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— Звісно, не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти, не давати спільні інтерв’ю, коментарі – фактично не спілкуватися з ними. Бажано робити вигляд, що їх там навіть не існує, – сказав Бідний.

Для чого такі рекомендації спортсменам

За словами Матвія Бідного, такі рекомендації створили, щоб унеможливити використання українських спортсменів для російських інформаційних спецоперацій.

— Ми розуміємо, що під час змагань спортсмен перебуває у стані ейфорії. І іноді складно проконтролювати себе, складно зрозуміти, що відбувається навколо. І ми маємо бути дуже пильними, щоб не допустити використання наших спортсменів для російської пропаганди, – сказав виконувач обов’язків міністра.

На початку квітня президент НОК Вадим Гутцайт повідомив, що розробляється протокол поведінки українських спортсменів з “нейтральними” росіянами на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Спортсменам рекомендуватимуть: не вітати російських атлетів, не позувати з ними для спільних фото, не давати спільні інтерв’ю та не тиснути їм руки.

Фото: Мінмолодьспорт

Джерело : Радіо Свобода

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