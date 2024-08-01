Скандал на Олімпіаді: боксерка, яка провалила гендерний тест, перемогла за 46 секунд

Жіночий поєдинок 1/8 фіналу у боксі у вазі до 66 кг завершився скандалом. Італійська боксерка Анджела Каріні була змушена відмовитися від бою через 46 секунд поєдинку проти алжирки Іман Хеліф, яка не пройшла гендерний тест. Щодо провалу гендерного тесту пише низка ЗМІ, зокрема The Independent.

Британська газета The Telegraph назвала інцидент із допущенням боксерки, яка провалила гендерні тести, до жіночих змагань у боксі “одним із найганебніших епізодів в історії Олімпійських ігор”.

Скандал на Олімпіаді-2024 у жіночому боксі

Каріні стверджувала, що отримала такий сильний удар у ніс від Хеліф, що “не могла більше дихати”. Італійка стверджувала, що ніколи не отримувала таких сильних ударів.

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Перший удар зірвав з неї підборідник, а другий розбив підборіддя, а кров із обличчя забруднила її шорти.

— У мене розбите серце. Я вийшла на ринг, щоб вшанувати свого батька. Мені багато разів говорили, що я воїн, але я вважала за краще зупинитися заради свого здоров’я. Я ніколи не відчувала такого удару, як цей, – сказала Каріні.

На запитання, чи не краще було б вийти заздалегідь, Каріні відповіла, що не з тих, хто здається, але додала, що відчула надто сильний біль у носі і сказала досить. Італійка додала, що не їй судити, чи слід було відсторонити Хеліф від участі в жіночих змаганнях.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer. It is suspected that he BROKE HER NOSE. Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT. SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb — Hazel Appleyard (@HazelAppleyard_) August 1, 2024

Реакція світу після бою Каріні та Хеліф

Про ситуацію висловилася очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні. Політикиня вважає, що спортсмени із чоловічими генетичними характеристиками не повинні допускатися до жіночих змагань.

— Я вважаю, що спортсмени, які мають чоловічі генетичні характеристики, не повинні допускатися до жіночих змагань. І не тому, що ви хочете когось дискримінувати, а щоб захистити право спортсменок змагатися на рівних умовах, – сказала Мелоні.

Авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг поширила відео МОК, на якому керівниця відділу безпечного спорту Кірсті Берроуз розповідає про Париж-2024, який “пропонує найповніший пакет ініціатив з охорони психічного здоров’я та безпеки”.

Письменниця написала, що МОК дозволив “вийти чоловікові” на ринг проти жінки-боксерки.

— У молодої боксерки щойно відібрали все, заради чого вона працювала і тренувалася, тому що ви дозволили чоловікові вийти з нею на ринг. Ви – ганьба, ваш “захист” – це жарт, а Париж-2024 буде назавжди заплямований жорстокою несправедливістю, вчиненою щодо Каріні, – написала Роулінг.

Реакція МОК на ситуацію

Газета The New York Times пише, що питання участі спортсменів з чоловічими гендерними ознаками та трансгендерних спортсменів у змаганнях з жіночих видів спорту є гострим. Це пов’язано з тим, що деякі опоненти та активісти вимагають, щоб у жіночих змаганнях брали участь лише жінки з народження.

Речник МОК Марк Адамс заявив, що Іман Хеліф і Лін Ю-тін ідентифікують себе як жінки у своїх паспортах. За його словами, усі, хто змагається в жіночій категорії, дотримуються правил допуску до змагань.

— Це має бути зрозуміло для всіх, це не трансгендерне питання. Я знаю, що ви це знаєте, але думаю, що це було неправильно висвітлено, – сказав Адамс, додавши, що “ці жінки брали участь на змаганнях протягом багатьох років.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет критикували за дозвіл Хеліф та представниці китайського Тайбею Лін Ю-тін змагатися у жіночій категорії на цих Іграх.

У п’ятницю в Парижі Лін зустрінеться з узбецькою спортсменкою Сіторою Турдібековою у поєдинку в напівлегкій вазі. Британські ЗМІ зазначають, що ані Хеліф, ані Лін не вважають себе трансгендерами чи інтерсексуалами.

Обидві спортсменки були дискваліфіковані з жіночого чемпіонату світу 2023 року через провал тестів на тестостерон і гендерну приналежність. Повідомлялося, що їх виключили, оскільки вони мали чоловічі XY-хромосоми, пише The Guardian.

Наявність чоловічих хромосом у спортсменок може бути порушенням статевого розвитку (ПСР). Це група окремих рідкісних станів, пов’язаних з генами, гормонами та репродуктивними органами.

Деякі люди з ПСР ростуть як жінки, але мають статеві хромосоми XY, рівень тестостерону в крові, характерний для чоловіків, а також здатні виробляти тестостерон, що циркулює в їхньому організмі.

Чому Хеліф та Лін допустили до Олімпіади попри провал тестів на ЧС

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) була позбавлена статусу з боку МОК як глобального керівного органу з боксу у червні 2023 року. Причиною рішення стала неспроможність IBA завершити реформи в галузі управління, фінансів та етики.

Тому МОК проводить змагання з боксу у Парижі, як і на Іграх у Токіо, застосовуючи свої правила щодо включення спортсменів з ПСР та гендерної різноманітності до жіночих змагань.

В останніх рекомендаціях МОК, опублікованих у 2021 році, зазначено, що в таких випадках інклюзія має бути стандартом і що спортсменів слід виключати з жіночих змагань лише за наявності явних проблем із справедливістю або безпекою.

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