Скандал на Олімпіаді: боксерка, яка провалила гендерний тест, перемогла за 46 секунд

Жіночий поєдинок 1/8 фіналу у боксі у вазі до 66 кг завершився скандалом. Італійська боксерка Анджела Каріні була змушена відмовитися від бою через 46 секунд поєдинку проти алжирки Іман Хеліф, яка не пройшла гендерний тест. Щодо провалу гендерного тесту пише низка ЗМІ, зокрема The Independent.

Британська газета The Telegraph назвала інцидент із допущенням боксерки, яка провалила гендерні тести, до жіночих змагань у боксі “одним із найганебніших епізодів в історії Олімпійських ігор”.

Каріні стверджувала, що отримала такий сильний удар у ніс від Хеліф, що “не могла більше дихати”. Італійка стверджувала, що ніколи не отримувала таких сильних ударів.

Перший удар зірвав з неї підборідник, а другий розбив підборіддя, а кров із обличчя забруднила її шорти.

На запитання, чи не краще було б вийти заздалегідь, Каріні відповіла, що не з тих, хто здається, але додала, що відчула надто сильний біль у носі і сказала досить. Італійка додала, що не їй судити, чи слід було відсторонити Хеліф від участі в жіночих змаганнях.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.

It is suspected that he BROKE HER NOSE.

Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.

SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb

— Hazel Appleyard (@HazelAppleyard_) August 1, 2024