Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями

У суботу, 26 квітня, на телеканалі СТБ пройшов 9-й випуск кулінарного проєкту МастерШеф 15. У новому випуску на кухню до аматорів потрапила фанбаза шоу, яка знає всі нюанси проєкту. Готували аматори також для них.

Як пройшов 9-й випуск кулінарного проєкту і хто покинув МастерШеф 26.04.25 – далі в матеріалі.

Як пройшов 9-й випуск МастерШеф 15

Крім фанбази, на кухні також з’явилися переможниці минулих сезонів МастерШеф, а саме – Валерія Матрохіна, Аліна Бурік і Наталка Нікішина. Вони стали капітанами команд у першому конкурсі, розробили особливе меню та вигадали концепції, щоб здивувати прихильників проєкту.

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– Напевно у вас були учасники з минулих сезонів, за яких ви вболівали. Учасники сьогодні будуть су-шефами. А капітанами стануть ті, кого обожнюємо і ми, і всі глядачі, – переможниці минулих сезонів – Валерія Матрохіна, Аліна Бурік і Наталка Нікішина, – повідомили судді аматорам.

У підсумку, перемогла команда синіх, яку очолила Аліна. Програли жовті, капітаном яких була Наталка, а чорні фартухи отримали Анастасія Жуга та Ден Шебеко.

У другому конкурсі капітанами стали Катерина Павлінська та Валерій Гармаш. Кожен з них обрав собі су-шефа, а сам був змушений покинути кухню.

Завданням команд стало приготувати страву країни, певні атрибути якої аматори перед цим побачили у валізах. Якщо капітан вгадав країну, з якої є приготована страва, її подавали суддям.

Перемогла команда Катерини. Чорні фартухи отримали Валерій Гармаш і Денис Савенко.

Хто покинув Мастер Шеф 15 у 9-му випуску

Цього тижня учасникам пощастило, оскільки всі гідно впоралися із завданнями. За підсумком, серед тих, хто покинув МастерШеф 26.04.25, не виявилося нікого. Наступного тижня битву продовжать всі любителі.

Нагадаємо, що у 8-му випуску МастерШеф 15 покинули одразу дві учасниці – Аліна Барвенко та Ася Цалікова.

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