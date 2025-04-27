Бій Усик – Дюбуа: офіційно оголошено дату поєдинку за титул абсолютного чемпіона

Бій-реванш українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа за титул чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 19 липня. Дійство пройде на лондонському стадіоні Wembley (Вемблі).

Про це спершу повідомило видання The Ring, а 27 квітня офіційно підтвердила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Бій Усик – Дюбуа

Так, спочатку боксери мали зустрітися на ринзі 12 липня, в той же день, що і шоу Ring Magazine за участю Едгара Берланга – Хамза Шираза та Шакура Стівенсона – Вільяма Зепеди в Нью-Йорку.

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Однак згодом поєдинок перенесли на 19 липня. На кону стоятимуть усі чотири ключові пояси гевівейту: Усик володіє титулами WBC, WBA та WBO, а британський боксер є чемпіоном IBF.

????????????????????????, ???????????????????????????? & ???????????????????????????? ???? Unfinished business has to be settled with no greater reward… The Undisputed Heavyweight Crown ???? Watch worldwide on DAZN ???? Pre-register for tickets here ???? https://t.co/HetTfzMaTG#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th |… pic.twitter.com/6vTTTkvwYr — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 27, 2025

Також опубліковано промо-ролик до бою-реваншу Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

It’s ???????????? on the line at Wembley ????️@DynamiteDubois looks to become the first British Undisputed Heavyweight Champion this century in a collosal rematch with @usykaa ???? Watch worldwide on DAZN ???? Pre-register for tickets here ???? https://t.co/HetTfzMIJe#UsykDubois2 |… pic.twitter.com/CfFFetn2W6 — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 27, 2025

Олександр Усик, боксер № 1 у ваговій категорії за версією The Ring, переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді під час їхньої зустрічі у серпні 2023 року у польському Вроцлаві. Згодом виникли суперечки після того, як у п’ятому раунді лондонець Дюбуа завдав удару нижче пояса, який, як він стверджував, був легальним ударом по корпусу.

Після бою Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф’юрі минулого року в Ер-Ріяді і закріпив за собою звання найсильнішого важковаговика свого покоління.

Так, у травні 2024 року у 9-му раунді Усик поклав Ф’юрі на підлогу шквалом з 14 ударів без відповіді. Ця перемога принесла Усику беззаперечне чемпіонство в суперважкій вазі, але воно було недовгим, оскільки згодом українець відмовився від титулу IBF, щоб вийти на бій-реванш з Ф’юрі.

IBF, яка зобов’язала Усика провести захист проти Дюбуа, підняла його з тимчасового володаря титулу до визнаного чемпіона.

Британський боксер Дюбуа здобув найбільшу перемогу в своїй кар’єрі, нокаутувавши у вересні на стадіоні у Лондоні колишнього об’єднаного чемпіона Ентоні Джошуа у п’ятому раунді.

Щоб Дюбуа міг викликати Усика на бій-реванш, він мав зустрітися з Джозефом Паркером у лютому в Ер-Ріяді, але той захворів і бій скасували.

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