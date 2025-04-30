Ліга чемпіонів-2024/25: розклад, результати матчів та сітка турніру

У Лізі чемпіонів залишилося чотири команди, які продовжують боротьбу за титул найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи.

Зокрема, боротьбу продовжує лондонський Арсенал, за який виступає український футболіст Олександр Зінченко. Аби вийти до фіналу Ліги чемпіонів каноніри мають пройти чемпіона Франції ПСЖ.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів Ліги чемпіонів-2024/25.

Зараз дивляться

Розклад 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та результати

Перший матч: вівторок, 29 квітня

22:00 Арсенал 0:1 ПСЖ

Перший матч: середа, 30 квітня

22:00 Барселона _:_ Інтер

Матч-відповідь: вівторок, 6 травня

22:00 Інтер _:_ Барселона

Матч-відповідь: середа, 7 травня

22:00 ПСЖ _:_ Арсенал

Розклад 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та результати

Перші матчі: вівторок, 8 квітня

22:00 Арсенал 3:0 Реал Мадрид 22:00 Баварія 1:2 Інтер

Перші матчі: середа, 9 квітня

22:00 Барселона 4:0 Боруссія Дортмунд 22:00 ПСЖ 3:1 Астон Вілла

Матчі-відповіді: вівторок, 15 квітня

22:00 Боруссія Дортмунд 3:1 Барселона 22:00 Астон Вілла 3:2 ПСЖ

Матчі-відповіді: середа, 16 квітня

22:00 Реал Мадрид 1:2 Арсенал 22:00 Інтер 2:2 Баварія

Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та результати

Перші матчі: вівторок, 4 березня

19:45 Брюгге 1:3 Астон Вілла 22:00 Боруссія Дортмунд 1:1 Лілль 22:00 ПСВ 1:7 Арсенал 22:00 Реал Мадрид 2:1 Атлетіко Мадрид

Перші матчі: середа, 5 березня

19:45 Феєнорд 0:2 Інтер 22:00 Бенфіка 0:1 Барселона 22:00 Баварія 3:0 Баєр 22:00 ПСЖ 0:1 Ліверпуль

Матчі-відповіді: вівторок, 11 березня

19:45 Барселона 3:1 Бенфіка 22:00 Ліверпуль 0:1 (пен. 1:4) ПСЖ 22:00 Баєр 0:2 Баварія 22:00 Інтер 2:1 Феєнорд

Матчі-відповіді: середа, 12 березня

19:45 Лілль 1:2 Боруссія Дортмунд 22:00 Атлетіко Мадрид 1:0 (пен. 2:4) Реал Мадрид 22:00 Арсенал 2:2 ПСВ 22:00 Астон Вілла 3:0 Брюгге

Сітка Ліги чемпіонів

На відміну від попередніх сезонів, після оновленого формату повна сітка Ліги чемпіонів відома вже на стадії 1/8 фіналу.

Перші півфінали відбудуться 29/30 квітня, матчі-відповіді — 6/7 травня 2025 року. Фінал запланований на 31 травня у Мюнхені на Альянц-Арені.

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