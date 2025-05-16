Збирав кошти для військових РФ: Тимощуку оголосили про підозру

Колишньому капітану збірної України з футболу Анатолію Тимощуку повідомили про заочну підозру у пособництві Росії. Ексфутболіст допомагав збирати гроші для військових підрозділів армії РФ, що воюють проти України.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у п’ятницю, 16 травня.

Тимощуку оголосили про підозру

Підозру Тимощуку оголосили за ч. 1 ст. 111-2 КК України (Пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Із 2017 року ексфутболіст збірної України працює асистентом головного тренера футбольного клубу Зеніт із Санкт-Петербурга.

У вересні 2024-го його клуб брав участь у матчі, учасники якого збирати гроші на підтримку військових підрозділів, що комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Тоді з аукціону продавали футболки учасників матчу. Один із лотів виставив Тимощук. Його футболку продали за 700 тис. рублів (понад €7,7 тис.).

– Гроші від продажу лотів пішли на допомогу 106 розвідувальному батальйону ЗС РФ, відомому як Розвідзагін 106 Москва, а надалі перейменованому в Светлояр ЗС РФ, – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у січні 2023 року до Тимощука РНБО застосувала персональні санкції. У листопаді 2024-го указом президента Володимира Зеленського його було позбавлено державних нагород.

Фото: ФК Зеніт

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