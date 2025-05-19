Без Довбика та Ярмоленка: список збірної України на турнір у Канаді у червні

Тренерський штаб Сергія Реброва визначився зі списком футболістів, яких викликали до збірної України для підготовки до товариського турніру Canadian Shield у Торонто, що відбудеться у червні.

Про це повідомили на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Склад збірної України на матчі у Канаді

До основного списку увійшли 26 виконавців, ще четверо потрапили до резерву.

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Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар). Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва — Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія), Євген Чеберко (Коламбус Крю, США).

Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва — Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія), Євген Чеберко (Коламбус Крю, США). Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина). Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція).

Резервний список: Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Олександр Сваток (Остін, США), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар).

У порівнянні з попередньою заявкою у березні до складу не потрапили Андрій Ярмоленко, Артем Довбик, Владислав Ванат, Юхим Конопля, Олексій Сич, Віталій Миколенко, Єгор Ярмолюк та Віталій Буяльський.

На товариському турнірі у Канаді збірна України проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який прийматиме поєдинки фінальної частини ЧС-2026.

Із господарями змагань, Канадою, підопічні Реброва зустрінуться 7 червня, а 10 червня запланована гра з Новою Зеландією.

Джерело : УАФ

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