Тоттенгем переміг Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи-2025

Лондонський Тоттенгем вперше в історії став переможцем Ліги Європи. Раніше шпори двічі тріумфували у Кубку УЄФА (у 1972 та 1984 роках), який вважається попередником цього турніру.

У фінальному матчі Ліги Європи-2025 Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0. Гра відбулася в іспанському Більбао на стадіоні Сан-Мамес.

Тоттенгем — переможець Ліги Європи-2025

Єдиний гол у матчі забили на 42-й хвилині зустрічі. Хавбек шпор Папе Матар Сарр отримав пас та навісив з лівого флангу на ближню стійку.

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У Бреннана Джонсона спершу не вийшов удар, але в результаті боротьби з Люком Шоу м’яч залетів у сітку воріт червоних дияволів.

У другому таймі на 69-й хвилині Манчестер Юнайтед створив реальний момент, щоби зрівняти рахунок.

На виході невдало зіграв голкіпер Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо, врізавшись у Домініка Соланке. Тоді м’яч відскочив до Расмуса Гейлунна, який пробивав головою у порожні ворота. Втім у неймовірному стрибку на лінії воріт ногою вибив м’яча подалі Мікі ван де Вен.

Тоттенгем – МЮ: гол Джонсона

Фінал Ліги Європи-2025. Тоттенгем – Манчестер Юнайтед – 1:0

Голи: Джонсон, 42

Для Тоттенгема перемога у Лізі Європи – це не лише здобутий трофей, а ще й здобута путівка до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Поточний сезон в АПЛ шпори провалили повністю – за тур до завершення вони посідають передостанню сходинку з 38 очками. МЮ випереджає їх на одну позицію із 39 балами.

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