Тоттенгем переміг Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи-2025
Лондонський Тоттенгем вперше в історії став переможцем Ліги Європи. Раніше шпори двічі тріумфували у Кубку УЄФА (у 1972 та 1984 роках), який вважається попередником цього турніру.
У фінальному матчі Ліги Європи-2025 Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0. Гра відбулася в іспанському Більбао на стадіоні Сан-Мамес.
Тоттенгем — переможець Ліги Європи-2025
Єдиний гол у матчі забили на 42-й хвилині зустрічі. Хавбек шпор Папе Матар Сарр отримав пас та навісив з лівого флангу на ближню стійку.
У Бреннана Джонсона спершу не вийшов удар, але в результаті боротьби з Люком Шоу м’яч залетів у сітку воріт червоних дияволів.
У другому таймі на 69-й хвилині Манчестер Юнайтед створив реальний момент, щоби зрівняти рахунок.
На виході невдало зіграв голкіпер Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо, врізавшись у Домініка Соланке. Тоді м’яч відскочив до Расмуса Гейлунна, який пробивав головою у порожні ворота. Втім у неймовірному стрибку на лінії воріт ногою вибив м’яча подалі Мікі ван де Вен.
Тоттенгем – МЮ: гол Джонсона
Фінал Ліги Європи-2025. Тоттенгем – Манчестер Юнайтед – 1:0
- Голи: Джонсон, 42
Для Тоттенгема перемога у Лізі Європи – це не лише здобутий трофей, а ще й здобута путівка до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.
Поточний сезон в АПЛ шпори провалили повністю – за тур до завершення вони посідають передостанню сходинку з 38 очками. МЮ випереджає їх на одну позицію із 39 балами.