Додасть мені ще більше енергії: Ярмолюк продовжив контракт із Брентфордом

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк продовжив контракт із клубом англійської Прем’єр-ліги Брентфордом.

Про це бджоли оголосили на своєму офіційному сайті.

Ярмолюк підписав новий контракт із Брентфордом

Нова угода 21-річного українського футболіста розрахована до літа 2031 року. Крім того, клуб має право продовжити його контракт ще на 12 місяців.

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— Я дуже радий підписати новий контракт з командою. Це додасть мені ще більше енергії, щоб працювати ще старанніше, – сказав Ярмолюк.

Він додав, що йому дуже сподобався сезон, який почався з Прем’єр-ліги і дебюту у збірній України з футболу. Ярмолюк сказав, що дуже пишається собою і не хоче зупинятися на досягнутому.

Yehor Yarmoliuk 2031 pic.twitter.com/Gw8JZjJ7t5 — Brentford FC (@BrentfordFC) May 29, 2025

У сезоні 2024/25 Ярмолюк провів 35 матчів у всіх турнірах, 31 з яких – в англійській Прем’єр-лізі.

Ярмолюк перейшов до Брентфорда у липні 2022 року за неоголошену суму з українського СК Дніпро-1.

Спочатку він був гравцем Брентфорд Б, а в листопаді дебютував у першій команді в матчі Кубка футбольної ліги проти Гіллінгема. У жовтні 2023 року Єгор дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну у матчі проти Бернлі.

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